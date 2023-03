Jugendpreis der Stadt Dachau für ASV-Volleyballmädchen

Gratulation an die Jugendpreis-Gewinnerinnen: ASV Volleyball-Trainerin Silke Anderson, Betreuerin Andrea Stallbauer mit zwei Mädchen aus der Mannschaft, Jugendratsprecherin Lamita Tanus, Jugendrat Jonas Kittelberger, Jugendreferent Berkay Kengeroglu und OB Florian Hartmann (von links). © Sim

Der Jugendpreis der Stadt geht in diesem Jahr an die ASV-Volleyballmädchen.

Dachau – Bereits zum 16. Mal hat die Stadt Dachau die Jugendpreise ihres Jugendrates verliehen. Endlich wieder in Präsenz und zum ersten Mal an einem Ort außerhalb des Rathauses. An einem Ort, der bestens zu einem Preis passt, der an „Einzelpersonen, Vereine, Organisationen, Projekte und Institutionen“, die durch „besonderes Engagement für die Jugend der Stadt Dachau aufgefallen sind“, vergeben wird, wie es in der Ausschreibung für den Jugendpreis heißt: im Jugendzentrum in Dachau-Ost.

Eingeladen waren dieses Mal nicht nur die Gewinner, sondern alle Nominierten, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann in seiner Rede betonte. Hartmann hatte vor 16 Jahren den Jugendpreis selbst mit ins Leben gerufen – als Mitglied und Sprecher des damaligen Jugendrates. Er betonte, dass die Stadt und der Jugendrat sehr wohl die Leistungen wahrnehme, die für die Jugend erbracht werden.

Sich für die Jugend einzusetzen, werde oftmals als „selbstverständlich“ betrachtet, so der OB, und erst „wenn jemand sein Engagement beendet und sich partout niemand findet, der in seine Fußstapfen treten will“, dann werde dessen Leistung gewürdigt. Die Preisverleihung sei für ihn somit Gelegenheit, nicht nur den Preisträgern, sondern „allen in der Jugendarbeit tätigen Menschen öffentlich danke zu sagen für ihr großes Engagement“.

Der ehemalige Jugendratssprecher übergab das Wort an die aktuelle Sprecherin des Jugendrates, Lamita Tanus, die zusammen mit ihren Ratskollegen Philipp Caspari, Mijana Terzic-Tanaskovic, Joshua Babernits, Jim Alija, Marisa Treiber und Jonas Kittelberger die Nominierten und deren Projekte vorstellten. Zu den Nominierten für den Jugendpreis 2023 zählten die Volleyball-Mädchenmannschaft des ASV Dachau, die Jugendabteilung der Schachfreunde Dachau, der Arbeitskreis Sonne für Kinder am Josef-Effner-Gymnasium, der Verein Rubiki, der Freiraum Dachau, die Arbeitsgruppe, die den Jugendpreis vor 16 Jahren ins Leben gerufen hatte, sowie die Taekwondo-Abteilung des TSV 1865 Dachau.

Eine Jury aus Mitgliedern des Jugendrats und der Stadtratsfraktionen hatten nun die „Qual der Wahl“, wie es OB Hartmann formulierte. Lamita Tanus rief schließlich die Volleyball-Mädchenmannschaft des ASV mit ihren Betreuerinnen Andrea Stallbauer und Silke Anderson als Gewinner des diesjährigen Jugendpreises auf die Bühne. Vor vier Jahren mit gerade einmal acht Mädchen gegründet, hat sich die Mädchen-Nachwuchsmannschaft zu einem Magneten für junge Sportlerinnen verwandelt. Wöchentlich stehen laut Tanus rund 50 Mädchen in der Trainingshalle. Das verdankt man vor allem der Volleyballabteilung des ASV, die zuletzt die Mädchen stark gefördert hat. In der Vergangenheit war der Sportverein ja besonders durch seine erfolgreiche Arbeit im männlichen Nachwuchsbereich bekannt.

Auf dem zweiten Platz landete der Dachauer Verein Rubiki, der 2015 von Sofia Mollecker und Anna Wegner gegründet wurde und der seit dem 1. März in der Mittelschule Dachau-Ost eine neue Heimat fand. 120 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren mit Migrationshintergrund erhalten dort nicht nur Deutschunterricht, sondern werden auch auf Kindergarten und Schule vorbereitet. Daneben werden aber auch Kunst und Kultur großgeschrieben.

Die Jugendabteilung der Schachfreunde Dachau durfte sich über den dritten Platz freuen. Michael Iberl, seit fünf Jahren Jugendleiter des Vereins, ist stolz, dass jede Woche rund 40 Kinder im Alter ab acht Jahren am Schachtraining teilnehmen. Die Schachfreunde Dachau gibt es seit 1932, und wie schon bei der Gründung wird auch heute noch die Fairness groß geschrieben. Wie bei der Deutschen Schachjugend gilt auch in Dachau: „Ich will nicht um jeden Preis gewinnen“ und „Ich achte meinen Gegner und störe ihn nicht bei der Konzentration“, heißt es in den Fair-Play-Regeln unter anderem.

Nach der Preisverleihung wurden alle Anwesenden noch mit Essen und Getränken verwöhnt – organisiert vom Jugendrat und der städtischen Abteilung für Integration und Jugend.

Simone Wester