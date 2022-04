Baum-Streit in Dachau ist beendet: Aus der Eiche darf eine Buche werden

Von: Stefanie Zipfer

Plakat des Anstoßes: Dem Vorhaben vom Bäckereiinhaberin Regina Wörmann, eine kleine Caféterrasse vor ihrem Laden zu bauen, steht die Stadt nun nicht mehr grundsätzlich im Weg. Vielmehr wurde ein Kompromiss gefunden. © zip

Der Baum-Streit von Dachau hat ein Ende. Damit kann eine Bäckerei in der Altstadt ihre kleine Café-Terrasse eröffnen.

Dachau – Im Streit um eine gefällte Eiche auf dem Grundstück Augsburger/Brucker Straße hat die Stadt nachgegeben. Statt der zunächst geforderten neuen Eiche darf dort nun auch eine Hainbuche gepflanzt werden. Bäckereichefin Regina Wörmann als Mieterin des Areals ist erleichtert: Damit kann sie endlich ihre kleine Caféterrasse eröffnen!

Dass es im Baum-Streit von Dachau doch noch zu einer außergerichtlichen Einigung kommt, war bis vor wenigen Wochen nicht absehbar. Bauamtsleiter Moritz Reinhold hatte damals gegenüber der Heimatzeitung noch betont: Ein Entgegenkommen seitens der Stadt sei nicht angebracht, niemand solle aus einer widerrechtlichen Handlung einen Vorteil ziehen, der Gang vors Gericht sei unvermeidbar.

Zwischenzeitlich aber scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Der Besitzer des Grundstücks Augsburger/Brucker Straße, der ohne Rücksprache mit der Stadt eine alte Eiche auf seinem Grundstück gefällt hatte, darf diese nun mit einer Hainbuche ersetzen.

Streit nun ohne Gericht beendet

Wie berichtet, hatte die Stadt zunächst darauf bestanden, dass die gefällte Eiche mit einem identischen Baum – also einer sieben bis neun Meter hohen Eiche – ersetzt werden soll. Solange dies nicht geschehe, dürfe die Mieterin des Grundstücks, Bäckereichefin Regina Wörmann, dort auch keine neue Terrasse bauen.

Während Wörmann und ihr Vermieter stets erklärten, dass die alte Eiche nur deswegen habe weichen müssen, weil sie krank gewesen sei und sich Nachbarn mehrfach über herabstürzende Äste beschwert hätten, betonte das Stadtbauamt, dass der Baum zum Zeitpunkt der Fällung absolut gesund gewesen sei. Und dass eine Eiche auf dem Grundstück gar nicht wachsen und gedeihen könne, wie von Wörmann und ihrem Vermieter ins Feld geführt, hatte man im Rathaus nicht recht glauben wollen: Die Tatsache, dass auf dem Grundstück früher eine Eiche stand, belege ja, dass der Baum dort durchaus gedeihen könne. Das Recht sah man im Bauamt ohnehin auf seiner Seite: Im Bebauungsplan für das Grundstück war die Eiche explizit als Baum vermerkt, dessen „Erhalt im öffentlichen Interesse ist“.

Doch die Berichterstattung in der Heimatzeitung sowie ein Plakat, das Bäckerin Wörmann am Bauzaun ihrer Dauer-Baustelle am Fuß der Altstadt aufgehängt hatte, sorgten für öffentliches Interesse. „Ich bekam so viel positiven Zuspruch“, berichtet Bäckerin Wörmann. „Die Leute haben’s nicht verstehen können!“

Stadt bietet drei Alternativ-Bäume an

Tatsächlich, betont Wörmann, habe sie auf der 34 Quadratmeter großen Freifläche doch einfach nur eine „kleine, freundliche Café-Terrasse“ errichten wollen. Bis dahin, so die Unternehmerin, sei der Bereich vor ihrem Geschäft „ein finsteres Eck“ gewesen. Dass diese Terrasse von einem Baum geschmückt würde, sei dabei stets Teil des Plans gewesen.

„Wir waren immer kompromissbereit!“ Allerdings gibt sie auch zu: „Wir wollten halt einen normalen Baum.“ Eine neun Meter hohe Eiche gehöre ihrer Meinung nach aber nicht hin auf diese 34 Quadratmeter winzige Fläche.

Oberbürgermeister Florian Hartmann, der sich am Dienstag im Stadtrat ausführlich zu der Sache äußerte, konnte allerdings wenig guten Willen bei Wörmann & Co. erkennen, wie er betonte. Vielmehr sei es die Stadt gewesen, die zuletzt drei Vorschläge gemacht habe, welche Bäume man als Alternative zur ursprünglich geforderten neuen Eiche pflanzen könne.

Zudem habe die Verwaltung durchaus „Kompromissbereitschaft bezüglich der Ablösung des Stellplatzes auf dem Grundstück angedeutet“. Auf diese Vorschläge sei die Gegenseite aber „nur sehr zögerlich oder gar nicht eingegangen“.

Im Sommer soll Café-Terrasse eröffnet werden

Regina Wörmann will auf diese Feststellung des OB zwar dezidiert nicht mehr antworten. Sie betont lediglich, dass sie „froh“ sei über das Alternativ-Angebot der Stadt, das sie „gern“ annehme. Statt der Eiche werde nun eine Hainbuche gepflanzt, die in Kombination mit einer Buchenhecke – ebenfalls Vorgabe des Bauamts – bald ein wunderschönes Ensemble auf ihrer Terrasse bilden werde. „Es war ja nie die Rede davon, dass wir keinen Baum pflanzen. Es muss aber einer sein, der an der Stelle wachsen und gedeihen kann.“

Den Stellplatz, den es auf dem Grundstück laut Bebauungsplan ebenfalls gibt, von dem sie aber bislang keine Kenntnis hatte, werde man ebenfalls ablösen, so Wörmann. Ihr einziges Ziel sei: „Dass wir in diesem Sommer endlich unsere Terrasse eröffnen!“ Das Plakat an ihrem Bauzaun, das im Bauamt für Unmut gesorgt hatte und das, wie der OB im Stadtrat betonte, „nicht den Tatsachen entspricht“, wolle sie abhängen. Sie sei einfach nur „glücklich, dass diese Lächerlichkeit endlich vom Tisch ist“!

