Aus einer Expressbuslinie mach drei

Aufgrund der guten Fahrgastzahlen wird die Expressbuslinie X732 von Dasing nach Pasing ab 2026 in drei separate Linien aufgeteilt.

Landkreis – Die Verkehrsplaner im Landratsamt Dachau wissen es ganz genau. Dank des profunden Automatischen Fahrgastzählsystems AFZS können sie erkennen, ob jemand und in welchem Bus er sitzt. Blitzschnell addieren kann das AFZS natürlich auch. Und weil das System errechnete, dass in den doppelstöckigen Expressbussen der Linie X732, die via A8 von Dasing nach Pasing fährt, viele Menschen reisen, gilt die X732 als „Erfolgslinie“, so Landrat Stefan Löwl. Die Konsequenz daraus: Sie wird ab 2026 dergestalt ausgebaut, dass statt des X732 dann die Linien 731, 732 und 732 verkehren und dabei neue Ortschaften anbinden werden.

Nur anfangs drückte Corona die Fahrgastzahlen

Die frohe Kunde und die Pläne erläuterten die Verkehrsplaner Peter Sigmund vom Landratsamt Dachau sowie Niklaas Rozsnyay und Tristan Laska vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Seit Dezember 2020 tuckern die sechs Doppelstöcker ab Pasing zunächst bis Odelzhausen, wo sich die Linie teilt und die Fahrzeuge einmal Richtung Gaggers und zum anderen Richtung Dasing weiterfahren. Im Dezember 2022 wurde der Ast nach Egenburg und weiter bis nach Egenhofen in den Landkreis Fürstenfeldbruck verlängert.

Anfangs drückte Corona natürlich die Fahrgastzahlen. Eine Zählung mittels AFZS im Oktober 2022 zeigte dann aber ein „erfreuliches Niveau und eine moderate Auslastung der Linie“, so die Verkehrsplaner. Jedenfalls sitzen nach Angaben der Planer mehr Fahrgäste in den Bussen, als für die Finanzierung notwendig. „Gegen null war es nur mal am Abend“, ergänzte Rozsnyay. Weil aber die Zahlen, wie Laska es ausdrückte, „noch mal eine Schippe zugelegt“ hätten und auch die Auslastung der Fahrzeuge am Samstagen und Sonntagen – genaue AFZS-Zahlen liegen hier noch nicht vor – „erstaunlich zugelegt“ hätten, so Laska weiter, soll jetzt die Aufteilung in drei Linien erfolgen.

■ Die künftige Linie 731 verläuft wie folgt: Erdweg (S-Bahn) – Unterweikertshofen – Sittenbach – Miegersbach – Höfa – Odelzhausen – Sulzemoos – Pasing (Bahnhof).

Dabei ist Montag bis Samstag grundsätzlich ein Stundentakt geplant. Zur Hauptverkehrszeit in der Früh wird Richtung Pasing auf einen Halbstundentakt verdichtet. Die Fahrzeit zwischen den Endpunkten soll 51 Minuten betragen. Dabei soll die 731, die bis zur S-Bahn in Erdweg führt, eine „attraktive Konkurrenz“ zur Schiene sein, denn der Fahrgast hat laut Planer Rozsnyay dann die Wahl, ob er mit der S-Bahn oder im Doppelstöckerbus nach Pasing reist.

■ Linie 732: Dasing (Bahnhof) – Adelzhausen – Odelzhausen – Wiedenzhausen – Sulzemoos – Pasing (Bahnhof)

Der Bus fährt auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Zwar haben sich die Landkreise um Dachau herum auf das Territorialprinzip verständigt, das heißt, jeder Landkreis zahlt anteilig für die in seinem Bereich gefahrenen Kilometer, doch „das Thema Finanzierung mit Aichach-Friedberg ist schwierig“, so Rozsnyay. „Wir können kostentechnisch maximal einen Stundentakt von Montag bis Freitag anbieten.“ Wie der Bus an Samstag, Sonntag und Feiertagen fährt, steht dagegen noch nicht fest.

■ Linie 733: Egenhofen – Egenburg – Pfaffenhofen – Odelzhausen – Sulzemoos – Pasing (Bahnhof).

Diese Linie wird wie bisher im Zweistundentakt bedient werden.

Wie die Planer weiter mitteilten, soll ab 2026 ein Bus mehr eingesetzt werden. „Wir wissen nicht, was passiert“, so Niklaas Rozsnyay im Hinblick auf die geplante Sanierung des Allacher Tunnels.

Zum Schluss der Sitzung vermeldete Landrat Löwl, dass es die angedachte S-Bahnlinie entlang der A8 bis in den Bereich Augsburg hinein „definitiv nicht geben wird“. Die hohen Kosten würden das verhindern. Denn: „Das Projekt kostet sechs Milliarden Euro plus x“, so Löwl.

