Spieler schlägt Automaten kaputt

Aus Frust, weil er nichts gewonnen hat

Die Geschäftsführung eines Spielsalons in der Rudolf-Diesel-Straße in Dachau-Ost alarmierte am vergangenen Sonntag gegen 14.30 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Kunde gerade dabei sei, einen Geldspielautomaten zu malträtieren.