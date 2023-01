Aus für das Café Gramsci in Dachau

Von außen eher unauffällig, innen aber ist stets was los: das Café Gramsci. Das Dachauer Szenelokal kann nicht mehr betrieben werden. © archiv

Das Gebäude in der Burgfriedenstraße 3 ist völlig marode. Und zwar so stark, dass das Café Gramsci laut Stadt nicht weiter betrieben werden kann.

Dachau – In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats haben sich die Ausschussmitglieder mit dem Gesamtzustand der Gebäude auf dem städtischen Grundstück an der Burgfriedenstraße 3 beschäftigt. Dort befinden sich im rückwärtigen Gebäude das Café Gramsci sowie im ersten Stockwerk des Vordergebäudes die Kleine Altstadtgalerie. „Auf Grundlage eingehender Inaugenscheinnahmen durch die Stadtverwaltung und hinzugezogener Experten hat der Haupt- und Finanzausschuss entschieden: Die Nutzung des Rückgebäudes (Café Gramsci) muss eingestellt werden“, so die Stadt Dachau in einer Pressemitteilung.

OB bedauert die Schließung des Café Gramsci

Oberbürgermeister Florian Hartmann bezeichnet diese Entscheidung als „ausgesprochen bedauerlich, jedoch angesichts der gravierenden Mängel absolut richtig“.

Zum Hintergrund: Bis Ende 2021 war das Anwesen in der Burgfriedenstraße 3 von der Stadt an den Verein Brücke e.V. vermietet. Dieser nutzte das rückwärtige Gebäude zum Teil als Werkstatt und vermietete den anderen Gebäudeteil an den Betreiber des Cafés. Die erste Etage des Vordergebäudes wurde als Kunstgalerie genutzt. Mitte 2021 beendete der Brücke e.V. das Mietverhältnis mit der Stadt und gab das Anwesen Ende 2021 an die Stadt zurück. Die Stadt Dachau billigte daraufhin den bisherigen Nutzern Galerie und Café Gramsci eine Fortsetzung der Nutzung zu.

Begehungen förderten starke Mängel zutage

Seit der Gebäudeübergabe an die Stadt fanden Begehungen der Gebäude statt, die laut Stadtverwaltung den ersten Eindruck von deren Zustand mehr als bestätigten. Vor allem das Rückgebäude offenbarte erhebliche Mängel am Tragwerk. So gab es beispielsweise nicht fachmännisch vorgenommene Ausbesserungen am Dachstuhl, Teile der Dachkonstruktion waren entfernt beziehungsweise nicht fachmännisch ergänzt worden, und es gab korrodierte Stahlträger im Untergeschoss, von denen sich bei Berührung größere Teile lösten. Auch die Elektroinstallation weist gravierende Mängel auf. Das Vordergebäude mit der Galerie befindet sich in einem etwas besseren Zustand.

Für die Behebung der bestehenden Mängel an beiden Gebäuden ist laut Stadt von Kosten in einer Größenordnung von mindestens 300 000 bis 500 000 Euro auszugehen, wobei sich diese im Zuge notwendiger weiterer Untersuchungen noch erhöhen können. Ein Großteil der Kosten für eine Sanierung entstünde am Rückgebäude. Deshalb hat der Haupt- und Finanzausschuss nun entschieden: Von einer Sanierung des Rückgebäudes (Café Gramsci) wird abgesehen. Die weitere Nutzung wird eingestellt. Im Hinblick auf die Haushaltssituation und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuermitteln sei die Sanierung eines derart veralteten und maroden Gebäudes nicht vertretbar.

Die Nutzung des Vordergebäudes (Galerie) soll vorerst nicht eingestellt werden. Hier sollen weitere Untersuchungen und darauf aufbauend Kostenermittlungen erfolgen, bezogen auf eine weitere Nutzung von fünf bis zehn Jahren.

Insgesamt gilt es nun für die Stadt, die langfristige Nutzung des gesamten städtischen Grundstücks in den Blick zu nehmen. Das städtische Grundstück beschränkt sich nicht nur auf die Burgfriedenstraße 3, auch die direkt östlich angrenzende Burgfriedenstraße 1 ist in städtischem Eigentum. Dort befinden sich Klassenräume der Klosterschule in temporärer Containerbauweise.

