Aus Metzgerei werden Wohnungen

Nachverdichtung in Dachau schreitet weiter voran

von Stefanie Zipfer schließen

Die Nachverdichtung im Dachauer Stadtgebiet geht rasant weiter. So entsteht an der Schillerstraße, wo bislang die Metzgerei Forche firmierte, eine Anlage mit 20 Wohneinheiten. Auch an der Erich-Hubmann-Straße soll gebaut werden.

Dachau – Ob ein Bauvorhaben nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs genehmigungsfähig ist, liegt entscheidend an der Nachbarschaft. Wörtlich heißt es nämlich im Gesetz, dass „ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“. Das Gebäude, das derzeit an der Erich-Hubmann-Straße 19 geplant wird, erfüllt laut Stadtbauamt diese Vorgabe aber nicht: Ein Wohngebäude mit zwölf Wohneinheiten samt Tiefgarage auf einem rund 1100 Quadratmeter großen Grundstück, mitten im Wohngebiet, sei einfach zu groß.

Dass diese ablehnende Haltung des Bauamts juristische Folgen haben könnte, ist den Verantwortlichen im Rathaus allerdings klar, denn: So homogen, wie das Bauamt die Nachbarschaft der Erich-Hubmann-Straße 19 sieht, ist sie nicht: Direkt hinter dem Grundstück, das aktuell (noch) mit einem Wohngebäude und einer Garage bebaut ist, steht eine moderne, mehrstöckige Wohnanlage.

Oberbürgermeister Florian Hartmann, der den Bauantrag zuletzt dem Bau- und Planungsausschuss vorstellte, vertraut der Einschätzung seines Bauamts: „Einmalige Ausreißer“ seien „nicht prägend“ für ein Wohngebiet, erklärte er. Die Ablehnung der vorgelegten Planung mit Verweis auf Paragraf 34 sei damit zulässig.

CSU-Stadtrat August Haas gab jedoch zu bedenken, dass sich der Stadtrat zuletzt ausdrücklich für eine stärkere Bebauung in dem Gebiet ausgesprochen habe: „Von da sind es 150 Meter zum Bus, 800 Meter zur S-Bahn. Das wäre doch ideal, um öffentlich unterwegs zu sein.“

Seiner Fraktionskollegin Gertrud Schmidt-Podolsky ging es ums Grundsätzliche: „Wir wollen nicht mehr Bebauung. Wir wollen nur, dass der, dem das Grundstück gehört, zu seinem Recht kommt!“

Am Ende folgte der Ausschuss – mit Ausnahme von August Haas und Günter Dietz (CSU) – der Vorgehensweise des Bauamts – auch wenn, so der OB, es möglicherweise zu einem Gerichtsverfahren kommt.

Zustimmung für Projekt an der Schillerstraße

Rechtlich klar ist dagegen der Fall auf dem Grundstück Schillerstraße 22a und b sowie Thomas-Schwarz-Straße 10a. Nach Abbruch der bestehenden Bebauung – das sind das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Forche und eines Nebengebäudes – sollen dort zwei Mehrfamilienhäuser, eine sogenannte Grenzbebauung sowie eine Tiefgarage entstehen; insgesamt sollen so 20 Wohneinheiten auf dem knapp 1600 Quadratmeter großen Grundstück Platz finden.

Die nähere Umgebung dieses Bauprojekts ist nach Ansicht des Bauamts „inhomogen“, sowohl was die Bauweisen als auch die Gebäudehöhen betrifft. Die nun geplanten Wohnhäuser, die als Erdgeschoss plus zwei Geschosse beziehungsweise Erdgeschoss plus ein Geschoss plus Dachterrasse geplant sind, würden daher nicht aus der Reihe fallen. Dem Bauvorhaben, so die Einschätzung von Bauamt und Stadtratsausschuss am Ende, müsse damit zugestimmt werden. Allerdings erfolgte die Zustimmung unter Vorbehalt, da die Stellungnahme der Immissionsschutzstelle des Landratsamts noch aussteht. Laut OB Hartmann aber dürfte die Zustimmung des Amts nur „Formsache“ sein.