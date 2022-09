U-förmiger Wohnkomplex anstelle von Polizeigebäude

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Die Tage der Dachauer Polizeiinspektion sind gezählt. Vermutlich schon im kommenden Jahr werden an der Dr.-Höfler-Straße erst Umzugswagen und dann Bagger vorfahren. © habschied

Anstelle der alten Polizeiinspektion an der Dr.-Höfler-Straße wird in wenigen Jahren ein großer Wohnkomplex inklusive Kita entstehen. Der Bauausschuss im Stadtrat hat nun eine entsprechende Bauvoranfrage einstimmig gebilligt. Unterdessen schreitet der Neubau der Polizei in Dachau-Ost voran.

Dachau – Dass der Dachauer Polizei in den kommenden Jahren eine deutliche räumliche Veränderung bevorsteht, ist in Dachau-Ost bereits deutlich zu erkennen. Nach dem Baubeginn im März 2021 wächst der Neubau der Polizei auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei langsam, aber stetig in den Dachauer Himmel.

Über drei Geschosse und eine Länge von 65 Metern soll die neue Inspektion verfügen; die Öffentlichkeit wird vom John-F.-Kennedy-Platz aus ihre Dachauer Ordnungshüter erreichen können.

Polizei Dachau zieht um: Wohnkomplex mit Kita kommt ansttelle von Polizeigebäude

Doch jetzt nimmt auch die Neugestaltung des alten Polizeiareals an der Dr.-Höfler-Straße Gestalt an. „So kann das mal aussehen“, umschrieb Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Bauausschuss den von der Stadibau GmbH eingereichten Vorentwurf für eine Wohnanlage, die einmal 45 Mietwohnungen sowie eine Kita beherbergen soll.

Die Stadibau GmbH ist ein Unternehmen des Freistaats Bayern, dessen Ziel laut Eigenwerbung ist, „Staatsbediensteten im Süden Bayerns von Kempten über München bis nach Passau bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum zu bieten“. Insofern sollen auch die geplanten 45 Wohnungen, die anstelle der alten Dachauer Polizei entstehen werden, ausschließlich an Staatsbedienstete vermietet werden.

Immerhin aber habe sich der Freistaat als Grundstücksbesitzer beziehungsweise dessen Stadibau dazu überreden lassen, in dem Komplex eine Kita vorzusehen, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold lobte. Die Stadt, so erklärte er den Räten, sei nämlich immer bemüht, Bauherren bei Großprojekten „Zusatzeinrichtungen“ abzuringen. Im Falle der großen Seniorenwohnanlage, die genau gegenüber der alten PI an der Augsburger Straße 63 entstehen soll, sei die „Zusatzeinrichtung“ für die Allgemeinheit eine Bäckerei beziehungsweise ein Café gewesen.

Dachau: U-förmiger Gebäudekomplex und Kita anstelle von Polizeiinspektion

Nach den ersten Plänen soll der staatseigene Wohnkomplex in U-Form gebaut werden, mit einer Grundfläche von 1600 Quadratmetern. Die U-Form ergibt sich aus Gründen des Schallschutzes, wobei sich das Gebäude zur lauten Augsburger Straße abschottet und zur Silnerstraße hin öffnet. Es soll zudem einen Innenhof geben sowie eine Tiefgarage. Der dreiseitige Neubau soll über drei Geschosse verfügen, die Flachdächer würden laut Vorentwurf „extensiv begrünt“.

Die Stadträte im Bauausschuss hatten gegen das Vorhaben grundsätzlich nichts einzuwenden. „Das kann ein sehr attraktiver Wohnort werden“, fand Volker C. Koch (SPD). Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) lobte die „super Erschließung durch den ÖPNV“. Lediglich Richard Seidl (Grüne) fand ein kleines Haar in der Suppe: „Was fehlt in dem Bereich ist die Nahversorgung.“ Da die Bewohner der neuen Wohnanlage also zum Einkaufen ins Auto werden steigen müssen, „führt das zu Start-Ziel-Verkehr“.

SPD-Mann Koch aber fand, dass die Altstadt der Nahversorger in dem Bereich sein sollte. Einen großen Discounter zu bauen, mache „wenig Sinn“ und sei „gefährlich“. Auch die Kollegin Schmidt-Podolksy wollte „keine Konkurrenz“ zur Altstadt schaffen. Überhaupt gebe es in Dachau „Gebiete, die wesentlich weiter weg sind von Nahversorgung“.

Gebaut werden kann die schöne neue Welt an der Dr.-Höfler-Straße logischerweise erst, wenn der Umzug der Polizei in ihre neuen Räumlichkeiten vollzogen ist. Der Neubau soll laut Innenminister Joachim Herrmann im kommenden Jahr bezugsfertig sein und auf einer Nutzfläche von fast 2000 Quadratmetern rund 130 Mitarbeitern Platz bieten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.