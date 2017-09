Münchner Straße bleibt unverändert

Der Aufruhr war groß, als die Münchner Straße vor rund einem Jahr umgebaut wurde. Gestern fiel die Entscheidung, dass der Probebetrieb in den Regelbetrieb übergehen soll. Es gibt jedoch immer noch einige Probleme auf Dachaus Hauptverkehrsader.

Dachau– Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Die Münchner Straße in Dachau bleibt so, wie sie ist. Vor rund einem Jahr wurde Dachaus Hautpverkehrsader umgebaut. Der Aufruhr war groß. Nachdem die Stadt Bürgerumfragen und Videostudien durchgeführt hatte, lagen dem Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats gestern Nachmittag die Ergebnisse vor. Die Politiker haben sich dafür entschieden, vom Probebetrieb in den Regelbetrieb überzugehen, obwohl es offenbar immer noch massive Problemstellen auf der Münchner Straße gibt.

Für die Autofahrer, Fußgänger und Radler auf der Straße war es eine große Umstellung. Seit August 2016 ist die Einkaufsmeile nur noch drei- statt vierspurig, es gibt eine Multifunktionsspur für Linksabbieger, mehrere Überquerungsinseln für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem sollen die Radfahrer einen markierten Schutzstreifen nutzen – das machen aber bisher nicht alle.

Die rasenden Radfahrer auf den Gehwegen bleiben nach dem Umbau weiterhin ein Problem, darüber waren sich die Stadträte einig. „Die ganze Atmosphäre auf der Münchner Straße ist ruhiger“, sagte Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU): „Aber die Situation auf dem Gehweg hat sich null Komma null verändert.“ Insgesamt ließen sich die Ausschussmitglieder aber vom Ergebnis der Bürgerumfragen überzeugen.

Zum einen wurden Autofahrer, Fußgänger und Radler auf der Münchner Straße befragt, im Bürgermagazin wurde ein Fragebogen veröffentlicht, aber auch online konnten Bürger einen Fragebogen ausfüllen. Ergebnis: 51 Prozent der Befragten finden die umgebaute Straße gut oder sehr gut. 14 Prozent annehmbar, zwölf Prozent schlecht, neun Prozent sehr schlecht, und 13 Prozent chaotisch, ein Prozent konnte das Ergebnis nicht beurteilen – es bleibt ein diffuses Meinungsbild.

Doch insgesamt plädierten 62 Prozent der Befragten dafür, die derzeitige Verkehrsführung beizubehalten. 33 Prozent sind dagegen, und fünf Prozent konnten sich nicht entscheiden.

Allerdings kritisierte Christian Tannek, Optiker in der Münchner Straße, der als Zuhörer in der Sitzung war, dass nicht alle Geschäftsinhaber zur „Neuen Münchner Straße“ befragt worden seien. Seine Antwort und die seiner rund 35 Kollegen in der Interessensgemeinschaft Münchner Straße seien nicht in der Befragung aufgenommen worden. Grund war ein internes Kommunikationsproblem, sagt Tannek. Norbert Winter (Bürger für Dachau) sagte daraufhin, dass die Mehrheit der Befragten die derzeitige Münchner Straße als gut oder sehr gut einstufen: „Wir sollten die Straße deshalb in den Regelbetrieb überführen.“

Einige Stellschrauben gibt es aber noch, so Bauamtsleiter Michael Simon: Wenn Lastwagen beim Rangieren gegen die Verkehrsinseln rumsen, dann verschieben sie sich. Da müsste die Stadt noch etwas baulich verändern. Zudem bleibt das Problem mit den Radlern auf dem Gehweg.

Wolfgang Moll (parteilos) erkundigte sich, ob zum Beispiel Fahrradsperren möglich wären. Doch Ordnungsamtsleiter Januschkowetz betonte, dass sich die Fahrradvereine vehement gegen diese Schranken wehrten. Es muss wohl eine andere Lösung für Dachaus entschärfte Problemallee her.

Die Zahl der Verkehrsunfälle hat sich laut Polizei um rund 33 Prozent verringert, vor allem beim Ein- und Ausparken und beim Spurwechsel. Nur die Zahl der Unfälle mit Radfahrern ist gleich geblieben.

Anna Schwarz