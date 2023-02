Integration der Ukrainer beim TSV 1865 Dachau: Aus Sportkameraden werden Freunde

Teilen

Neues Zuhause in Dachau: Oleksandr Papatsenko, Olha Kapusta, Valerii Bruns, Mykhailo Kapusta, Demirhan Aydin, Olena Papatsenko und Mariia Papatsenko (v.l.). © sim

Geflüchtete trainieren bei der Taekwondo-Abteilung des TSV 1865 Dachau und entwickeln eine Freundschaft, die über den Sport hinausgeht.

Dachau – Als die ukrainische Hafenstadt Mariupol im vergangenen Jahr von der russischen Armee ausgelöscht wurde, kamen laut UN-Angaben tausende Menschen ums Leben.

Der Angriff auf Mariupol begann bereits kurz nach Beginn des russischen Überfalls am 24. Februar 2022. Kurz danach beschloss Familie Papatsenko, das Notwendigste zu packen und zu flüchten. Die vierköpfige Familie hat mittlerweile in Dachau ein neues Zuhause gefunden.

Nach einem Jahr Ukraine-Krieg: Integration der Geflüchteten beim TSV 1865 Karlsfeld

Der Kontakt kam über den ukrainischen Taekwondo-Nationaltrainer Valerii Bruins zustande, der sich zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs am 24. Februar 2022 bei einem Wettkampf in Albanien befand.

Er nahm wie berichtet Kontakt zu Demirhan Aydin auf, der bereits seit vielen Jahren in Dachau als Taekwondo-Trainer arbeitet und auch auf Bundesebene als renommierter Trainer einen Namen hat. Bruins kam nach Dachau – kurze Zeit später folgten die Familien Papatsenko, Kapusta und viele mehr, deren Kinder bereits in der Ukraine Taekwondo betrieben und zum Teil sogar den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hatten. Sie alle fanden beim TSV 1865 Dachau ein neues Zuhause – sportlich und privat.

„Wir waren von Anfang sehr gut integriert“

Der Verein kümmerte sich um die neuen Mitglieder. „Wir waren von Anfang sehr gut integriert“, betont die 46-jährige Olha Kapusta, die zusammen mit ihren Kindern Mykhailo und Mariia in Dachau ist. Ihr Mann durfte nicht mit ausreisen.

Mykhailo, kurz Mischa genannt, lernte schnell Deutsch und ist nicht nur ein erfolgreicher Taekwondo-Kämpfer, sondern auch ein sehr guter Schüler. „Es war gleich einfach nur cool hier in Dachau“, schwärmt der 13-Jährige, für den sich die Zeit in Dachau „ganz normal“ anfühlt. Trotzdem will die Familie wieder in die Ukraine zurück, sobald der Krieg vorbei ist.

„Uns gefällt es hier sehr gut“, betont auch die 13-jährige Mariia Papatsenko, die sich im Verein und in der Schule sofort wohl gefühlt hat. Kein einziges Mal sei es wegen ihrer Herkunft mit Mitschülern oder Sportlern zu Reibereien gekommen. Im Gegenteil. Das betont auch ihr 21-jähriger Bruder Oleksandr, der ebenfalls für den TSV 1865 Dachau bei Wettkämpfen antritt.

Die Familien treffen sich untereinander, haben aber auch Kontakt zu anderen Familien in der Abteilung und abseits des Sports. Gemeinsame Ausflüge, Übernachtungen, zusammen kochen, Feste feiern – beim TSV hat die Integration von Anfang an funktioniert. Aus Sportkameraden wurden in den vergangenen Monaten Freunde.

Simone Wester