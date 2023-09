Aushilfslehrer - Ein Leben mit der Ungewissheit

Von: Frederic Rist

Quereinsteiger sind willkommen: Angesichts des Lehrermangels können sich Quereinsteiger auch ohne Lehramtsstudium als Lehrer bewerben. © Patrick Seeger

Der Lehrermangel hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Aushilfslehrkräfte können Lehrkräfte unterstützen und so die Qualität des Unterrichts aufrecht erhalten. Christl Aust aus Dachau ist eine von ihnen. Sie erzählt von ihrer Leidenschaft für den neuen Beruf und den Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat.

Dachau – Die Geschichte von Christl Aust aus Dachau ist ungewöhnlich: Seit nunmehr drei Jahren arbeitet die 48-Jährige als Lehrerin – und zwar als befristete Aushilfslehrkraft. Das heißt: ohne Lehramtsstudium, aber mit anderen Vorqualifikationen (siehe Kasten).

Nach ihrem Designstudium und einem Auslandssemester in den USA arbeitete die Dachauerin jahrelang in der Automobilbranche, bevor sie sich als Produktdesignerin selbstständig machte. Doch der starke Auftragsrückgang infolge der Corona-Pandemie, persönliche Herausforderungen und der Wunsch nach Veränderung ließen sie einen mutigen Entschluss fassen: Ich fange beruflich noch einmal ganz neu an – als Lehrerin.

„Durch den kurzfristigen Ausfall einer Lehrkraft habe ich 2020 die Möglichkeit bekommen, an einer Mittelschule in München als Aushilfslehrkraft Kunst zu unterrichten“, erzählt Aust. Eine Freundin, die dort ebenfalls als Lehrerin arbeitete, habe ihr von der Stelle erzählt und sie überzeugt, diesen Schritt zu wagen. Als Vertretungs- oder Teamlehrer leistet Aust Unterstützung bei der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung. Doch damit nicht genug: „Im Laufe des Jahres wurde ich wegen eines Krankheitsfalls sogar gefragt, ob ich eine siebte Klasse bis zum Ende des Schuljahres übernehmen könnte – ganz alleine“, so Aust.

Wie immens wichtig Lehrkräfte wie Aust sind, betont auch der Dachauer Schulamtsdirektor Albert Sikora: „Aushilfslehrkräfte ohne Lehramtsbefähigung sind aus unserem Schulsystem nicht mehr wegzudenken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, um die Qualität des Unterrichts weiterhin aufrecht erhalten zu können, auch bei unvorhergesehenen Ausfällen.“

Christl Aust ist Aushilfslehrerin an der Greta-Fischer-Schule. © privat

Ihre neue Tätigkeit macht Aust viel Spaß. Doch eines stört sie. Die Ungewissheit. Sie weiß immer erst kurz vor Beginn des neuen Schuljahres, ob sie weiter als Lehrerin arbeiten kann. Das Problem: Die berufliche Situation von Aushilfslehrkräften ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre Verträge in der Regel auf ein Jahr befristet sind. Für Aust war jedoch klar, dass sie auch in den kommenden Schuljahren als Lehrerin arbeiten will. Doch in den vergangenen beiden Schuljahren wusste sie bis kurz vor Beginn des neuen Schuljahres nicht, wie es weitergehen würde. Vergangenes Jahr beispielsweise erfuhr sie erst kurzfristig von einem Ausfall einer Lehrkraft. Das ermöglichte es ihr, ihre Lehrtätigkeit als Vertretungslehrkraft an der Greta-Fischer-Schule im heimischen Dachau fortzusetzen.

„Die derzeitige Situation ist frustrierend. Man leistet gute Arbeit, wird von Schülern, Kollegen und Schulleitung geschätzt, aber am Ende des Schuljahres herrscht Ungewissheit über die Zukunft“, erklärt Aust. Sie wünscht sich einfach etwas mehr Transparenz über ihre zukünftigen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Denn ihre Leidenschaft für den Lehrerberuf ist ungebrochen. Ein Studium kommt für sie als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern allerdings nicht in Frage.

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten beim Kultusministerium, wie langfristig mit den Lehrkräften umgegangen wird, die in einem befristeten Angestelltenverhältnis stehen, erklärt Stephanie Neumeier: „Uns ist ein großes Anliegen, möglichst viele Personen unbefristet beim Freistaat zu beschäftigen, gleichzeitig steht der Erhalt einer hohen Unterrichtsqualität an erster Stelle.“ Aufgrund des weiterhin hohen Personalbedarfs an Grund-, Förder- und Mittelschulen wurde im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 zudem ein Programm zur Entfristung bestehender Arbeitsverträge angeboten. Sofern Arbeitsverträge im Rahmen von Sonderprogrammen – wie aktuell an Grund-, Förder- und Mittelschulen – entfristet werden, müssen die Lehrkräfte eine mehrjährige unterrichtliche Bewährung vorweisen und an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. „Darüber hinaus kann in einem zweiten Schritt ab dem Schuljahr 2023/2024 ein einjähriges sogenanntes Traineeprogramm in Anspruch genommen werden, das zu einer umfassenden Lehrqualifikation für die Klassenlehrertätigkeit an Grund-, Förder- und Mittelschulen führt“, so Neumeier weiter.

Viele Aushilfslehrkräfte, darunter auch Christl Aust, blicken daher gespannt in die Zukunft. „Ich hoffe, dass sich in den nächsten Jahren etwas ändert und wir langfristig bessere Anstellungsmöglichkeiten bekommen“, so Aust. Dafür ist bereits der erste Schritt gelungen. „In diesem Jahr konnten wir zum ersten Mal einigen befristet angestellten Lehrkräften eine Beschäftigung über die Sommerferien hinaus anbieten. Leider ist das nicht für alle möglich, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung“, so Sikora. Denn gerade aufgrund des zunehmenden Lehrermangels sind die Grund-, Förder- und Mittelschulen verstärkt auf die Unterstützung von Lehrkräften wie Christl Aust angewiesen.

Die Situation an den Schulen im Landkreis Laut Schulamtsdirektor Albert Sikora sind für das bevorstehende Schuljahr sämtliche Klassen an Grund-, Förder- und Mittelschulen optimal besetzt. Das bedeutet, dass der reguläre Unterricht im kommenden Schuljahr reibungslos abgehalten werden kann – ohne die Aushilfskräfte wäre das aber unmöglich. Allerdings sind Sonderförderung oder Arbeitsgemeinschaften aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht abgedeckt, so Sikora. Insgesamt tragen die Aushilfslehrkräfte an den Schulen in Dachau eine Arbeitslast von 600 Wochenstunden.