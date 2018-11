TSV-Aussiedlung droht zu scheitern

OB Florian Hartmann und Stadtrat Peter Strauch kämpften wie die Löwen. Am Ende aber folgten die Mitglieder des TSV Dachau 1865 am Freitagabend dem Vorschlag ihres Vorsitzenden Wolfgang Moll: Der Verein will nicht sein gesamtes Vermögen in die Aussiedlung einbringen. Damit droht das Riesenprojekt nun zu scheitern.

Dachau – Wahlleiter Jürgen Seidl fasste die Situation vor der Abstimmung folgendermaßen zusammen: Die Mitglieder würden „über das Wohl und Wehe“ des Vereins entscheiden. Stimmten sie mit ja, dann, so Seidl, „gehen wir auf Konfrontation mit der Stadt und laufen Gefahr, dass die Aussiedlung scheitert“. Mit einer Nein-Stimme würden sie sich dagegen „gegen den Vorstand stellen“.

Am Ende entschieden sich die Mitglieder des TSV Dachau 1865 am Freitagabend in ihrem Vereinslokal für den Weg ihres Vorstands und gegen den Wunsch der Stadt. Zusammengefasst lautet der Beschluss: Der Erlös aus dem Verkauf des Stammgeländes an der Jahnstraße fließt zu 100 Prozent in den Bau des neuen Sportparks östlich der Theodor-Heuss-Straße. Behalten wird der Verein jedoch die Summe, die das Stammgelände aktuell wert ist.

In Zahlen bedeutet dies: Aktuell dürfte der Bodenwert des Geländes an der Jahnstraße bei geschätzten 3 Millionen Euro liegen. Dieser Wert wird sich jedoch erheblich steigern, wenn die Stadt auf dem Areal Baurecht erlässt; realistisch, so sehen es Immobilienfachleute, sind Erlöse bis zu 30 Millionen Euro.

Entsprechend dem am Freitag getroffenen Beschluss würde der Verein damit die Differenz aus Verkaufserlös und Anfangswert in den Bau des neuen Sportparks einbringen: Anhand dieses Zahlenspiels wären das 27 Millionen Euro.

Das Problem: Dieser Beschluss steht in eindeutigem Widerspruch zum Beschluss des Stadtrats, der – zuletzt erst im September – gefordert hatte, dass der Verein sein gesamtes Vermögen in die Aussiedlung investieren muss. Die bei der Versammlung am Freitag anwesenden Stadträte – Florian Schiller, Gertrud Schmidt-Podolsky, Peter Strauch, Günter Dietz (alle CSU), Christa Keimerl (SPD) sowie OB Florian Hartmann – standen für diesen Standpunkt ein. Der OB und Strauch, der TSV-Mitglied ist, versuchten mit ihren Redebeiträgen denn auch, die Mitglieder von der Sinnhaftigkeit ihres Stadtratsbeschlusses zu überzeugen. Dem Steuerzahler, so Hartmann, sei es schlicht nicht vermittelbar, dass er den Bau eines Sportparks bezuschussen soll, während der Verein – dem das neue Gelände ja gehören soll – Vermögen behalte.

Der Angst vieler Mitglieder, die Stadt könnte sich am Erlös des TSV-Stammgeländes am Ende sogar noch bereichern, trat Peter Strauch entschieden entgegen: „Die Aussiedlung kostet mehr als das Grundstück hier einbringt!“ Wenn der Verein also bei seiner Haltung bleibe und auf eigenem Vermögen bestehe, passiere folgendes: „Dann bleibt der Verein hier und muss zehn Prozent seines nicht vorhandenen Vermögens in die Sanierung einbringen.“ Aktuell sei die Fläche mangels Baurecht nämlich nicht viel wert. Und der ebenfalls marode Sportpark-Ost, wie Strauch spitz anmerkte, gehöre ohnehin nicht den 65ern: „Der ist in Erbbaurecht und wird vom Verein nur genutzt.“

Doch die Argumente verfingen nicht – angesichts der deftigen Rhetorik Molls: „Wenn ich schaue, was in Dachau-Süd gebaut wird!“ Der ASV bekomme für 12 Millionen Euro eine neue Georg-Scherer-Halle, die vom ASV ausgelagerte Eissportabteilung ein neues Eisstadion für 45 Millionen Euro, für neue Parkplätze auf dem ASV-Gelände würde sogar eine Streuobstwiese geopfert. Und im Gegensatz dazu, polterte Moll, „wird der einzige Dachauer Verein, der Vermögen generieren kann, in die Ecke getrieben, und man nimmt ihm jeden Handlungsspielraum!“

Wie es nun weitergeht, ist offen. Eine entsprechende Nachfrage bei Stadträten und OB im Anschluss an die Versammlung ergab kollektives Schulterzucken. Wolfgang Moll dagegen war optimistisch: Mit diesem Beschluss könne man „nun arbeiten“. Überhaupt wolle er nach wie vor eine Aussiedlung, „aber nicht um jeden Preis“.