Wut, Frieden und ein letzter Wunsch

Für Lea Panthen (17) war es das erste Mal, dass sie ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit präsentiert. „Ich bin ziemlich aufgeregt, wenn die Bilder so begutachtet werden“, sagte sie und schaute auf „Rote Wut“ und „Blauer Frieden“. Sie hat die beiden abstrakten Begriffe in Menschen verwandelt und auf Leinwand gebracht.

Dachau – Die Werke sind Teil der Ausstellung der Freien Malgruppe Dachau im BRK-Heim. Neben rund 100 Besuchern kamen auch Politiker zur Vernissage, für sie war Kunst-Shopping angesagt. 20 Künstler der Freien Malgruppe – im Alter von 17 bis 85 Jahren – stellen heuer aus: Mit Blick auf Lea Panthen aus Hebertshausen sagte die Vereinsvorsitzende, Renate Günthner: „So eine junge Künstlerin hatten wir noch nie.“Lea Panthen macht in einigen Monaten ihr Abitur am Josef-Effner-Gymnasium.

Die Künstler stecken nicht nur in verschiedenen Lebensphasen – sondern zeigten auch ihre ganz unterschiedlichen Stile: Während das älteste Mitglied Helmut Thon eher lokale Motive wählte, wie die Stadtkirche St. Jakob oder Amper-Flusslandschaften, präsentierte Neu-Mitglied Herbert Wachmann quietschbunte, abstrakte Bilder mit Kreiseln, die ineinander fließen. Karin Ostermeier-Leeb ließ sich bei ihren teils gespachelten Leinwänden vom Hochwasser in Deggendorf inspirieren.

Auch Landkreis-Sehenswürdigkeiten kamen auf die Leinwand: Bei ihren Mal-Ausflügen haben die Künstler zum Beispiel an der Bergkirchner Kirche gestoppt, an der Kapelle in Walpertshofen oder der Würmschleife in Karlsfeld.

Oberbürgermeister Florian Hartmann lobte das „Dachauer Kunstnetzwerk“: „Es ist nicht entscheidend wie, sondern dass sich jemand kreativ ausdrückt.“ Er versprach einige Kunstwerke für die Artothek und die Büros im Rathaus einzukaufen. Dem schloss sich Landrat Stefan Löwl an und wedelte mit einem Packerl 50er-Scheine, das er aus der Hosentasche zog – auch er wollte sehen, „ob was für den Landkreis dabei ist“. Mit dem Erlös der Ausstellung unterstützt die Malgruppe Projekte des BRK, wie die Tafel, Wasserwacht oder Kleiderläden.

Zwischen den Reden spielte die junge Dachauer Band „The Puzzles“ moderne Pop-Songs. Vor ihnen stand Vorsitzende Günthner am Rednerpult und sorgte für einen Lacher: „Hinter mir sehen sie einen bunten Tierpark.“ Also die Band? Nein, sie entschuldigte sie sich, sie habe natürlich die Kunstwerke gemeint. Denn die hingen im Bühnenraum an der Wand: ganz links eine bunte Kuh, Elefanten in der Savanne oder ein lachender Affe als Bleistift-Zeichnung. Denn das Jahresthema der Malgruppe war: „Bunte Tierwelt“ – doch die Künstler mussten sich nicht darauf beschränken.

Auch die Blumen-Werke von der kürzlich verstorbenen Erika Steiner wurden gezeigt. Die Dachauer Künstlerin ist vor etwa einem Monat gestorben: „Ihr letzter Wunsch war es, ihre Bilder nochmals zeigen zu dürfen“, sagte Günthner. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt.

Die Ausstellung

der Freien Malgruppe ist bis Sonntag, 25. November, im Rotkreuz-Haus zu sehen. Am Samstag und Sonntag sind die Kunstwerke von 10 bis 17.30 Uhr zu sehen, an Werktagen von 14 bis 17.30 Uhr.