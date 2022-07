Stadt fürchtet gewaltigen Ausweichverkehr

Von: Thomas Zimmerly

Das Mega-Projekt: Ab 2025 wird der Allacher Tunnel auf der A99 acht lange Jahre saniert. Nötige Sperrungen werden enormen Ausweichverkehr auslösen. © hab

Die Stadtverwaltung Dachau hat ein mulmiges Gefühl, wenn die geplante Sanierung des Allacher Tunnels beginnt. Wie im Umwelt- und Verkehrsausschuss deutlich wurde, könnte es eine massive Zunahme der Fahrzeuge im Stadtbereich und drum herum geben, wenn die Baumaßnahmen beginnen. Doch bislang fehlen genaue Verkehrszahlen. Die möchte das Rathaus vom Tunnelsanierer endlich haben.

Dachau – Die Stadtverwaltung befürchtet zum einen gewaltigen Ausweichverkehr in Dachau und um die Kreisstadt herum. In diesem Zusammenhang übt sie massive Kritik an der „Verkehrsuntersuchung zur bauzeitlichen Verkehrsführung“ der für die Sanierung der beiden Röhren zuständigen Autobahn GmbH des Bundes. Die Gesellschaft hat mittlerweile diese für das Planfeststellungsverfahren erforderlichen Unterlagen beigebracht.

In der Sitzungsunterlage spricht die Stadtverwaltung von „etlichen offenen Fragen“. Die Ergebnisse der Modellrechnung der Autobahn GmbH seien zur „Vorbereitung auf das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen völlig unplausibel und unbrauchbar“. Bereits im Mai hatte es einen Online-Sprechtermin mit der Autobahn GmbH gegeben, bei dem laut Verwaltung die Dachauer Bedenken vorgetragen worden seien und bei dem um belastbare Zahlen gebeten worden sei. „Die Vertreter der Autobahn GmbH lehnten dies ab. Aus ihrer Sicht gebe es keinen Nachbearbeitungsbedarf“, so die Verwaltung. Nun möchte das Rathaus einen zweiten Versuch starten und bat deshalb bei den Ausschussmitglieder um grünes Licht, sich noch einmal an die Autobahn GmbH wenden zu dürfen. Ziel: endlich belastbare Verkehrsdaten, um „darauf aufbauend zielgerichtet vorbereitende Maßnahmen erarbeiten zu können“.

Eine Maßnahme ist es, mit Hilfe der neuen, 2022 eingeführten adaptiven Netzsteuerung (MyCity) und deren Lichtsignalanlagen den Zufluss in den innerstädtischen Bereich zu drosseln. Sie soll dann erfolgen, „wenn aufgrund der verkehrsbeschränkenden Maßnahmen im Allacher Tunnel dem städtischen Verkehrsnetz der Kollaps droht“, so die Verwaltung.

OB Florian Hartmann drückte sich moderater aus. Die Modelle, auf die zurückgegriffen würden, lägen „nicht in der Detailschärfe vor, wie wir uns das erwarten bei so einem Projekt“. Wie es in der Sitzungsvorlage beispielsweise heißt, seien die „verkehrlichen Auswirkungen anhand eines Teilausschnitts des Landesverkehrsmodells Bayern ermittelt“ worden. Es handele sich dabei um ein Tagesverkehrsmodell, das heißt, „hier wird die Verkehrsnachfrage eines ganzen Tages ohne stündliche Differenzierung auf das Verkehrsnetz umgelegt. Allerdings gibt es für Straßen nur stündliche Kapazitäten“. Zudem bildeten die Modelle keine Rückstaus infolge von Kapazitätsengpässen ab.

Ein weiterer Kritikpunkt der Stadtverwaltung bezieht sich auf das, was bei Rückstaus passiert. Weil im Tunnel die Fahrbahn auf eine Spur und das Tempolimit reduziert würden, sei auf der A 99 in Fahrtrichtung Westen ein Rückstau über die Anschlussstelle Ludwigsfeld hinaus zu erwarten. Dies könne das Modell rein technisch nicht abbilden. Deshalb befürchtet die Stadtverwaltung Folgendes: „Infolge dessen kommt es in der Modellrechnung nun zu Ausweichverkehr über die Anschlussstelle Ludwigsfeld in Richtung Dachau. Es kommt schließlich zu einer Zunahme auf der Münchner Straße in Dachau um 400 Kfz/24h und zu einer Abnahme auf der Schleißheimer Straße um 400 Kfz/24h. Dies erscheint unplausibel. Vielmehr ist davon auszugehen, dass vor allem in Fahrtrichtung Westen massiv über A 92 und B 471, in weiterer Folge auch über die Schleißheimer Straße und Dachau ausgewichen wird.“

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) glaubt, dass Dachau massiv betroffen sein werde von dem Verkehr, wenn die Sanierung des Allacher Tunnels beginnt. „Der überörtliche Verkehr wird uns massiv treffen, weil nicht alles über die B 471 abfließt. Spätestens wenn sie voll ist, wird es über die Schleißheimer Straße gehen, die ohnehin sehr voll ist. Es wird dann sehr, sehr schwierig.“ Daher hielt es Koch für „sinnvoll, was die Verwaltung anmerkt“.

Sollten „großartige Maßnahmen getroffen werden, um den Zufluss in den innerstädtischen Bereich zu verhindern“, meinte CSU-Sprecher Peter Strauch, „dann hoffe ich doch, dass wir davon unterrichtet werden – und dass man auch mal drüber nachdenkt über die Bedeutung der Stadt Dachau als Nadelöhr für den ganzen Landkreis.“ Die Einführung der Netzsteuerung findet Strauch eine „richtige Entscheidung“.

Am Ende waren sich alle Ausschussmitglieder einig, der Stadtverwaltung in diesem Thema „freie Fahrt“ zu gewähren.