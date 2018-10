Auto kracht gegen Telefonkasten - Das Netz blieb heil

Keine Verletzten aber dafür einen hohen Sachschaden gab es bei einem Verekhrsunfall auf der Gröbenrieder Straße.

Dachau - Wie die Polizei Dachau mitteilt, fuhr eine 50-jährige Moosburgerin mit ihrem Opel in Dachau auf der Gröbenrieder Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Himmelreichweg wollte sie geradeaus in Richtung Uhdestraße weiterfahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW. Bei der Kollision der beiden Autos kam der Opel nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonkasten. Die 35-jährige BMW-Lenkerin aus Dachau und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Das Telefonnetz wurde nicht gestört. Sachschaden: rund 10 000 Euro.

dn