Auto prallt gegen Taxi: Drei Verletzte

Ein Auto ist gegen ein Taxi geprallt. Dabei gab es drei Verletzte. (Symbolbild) © DPA

Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau ist am Samstag mit seinem Auto in München mit einem Taxi kollidiert.

Dachau/München - Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Smart gegen 1.45 Uhr auf der Auenstraße, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve von seinem Fahrstreifen abkam und auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Taxi, das von einem 44-jährigen Münchner gesteuert wurde, kollidierte.

Beide Fahrzeuglenker sowie der Beifahrer im Smart, ein 33-Jähriger aus dem Raum Fürstenfeldbruck, wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Die Polizeibeamten stellten beim Smart-Fahrer Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Sie ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 30 000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Auenstraße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. dn

