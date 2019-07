Gang nicht eingelegt und Handbremse nicht angezogen

Der geparkte Renault rollte plötzlich los. Als ein Dachauer in Alling versuchte, sein Auto zu stoppen, wurde er verletzt.

Dachau/Germering - Ein 45-jähriger Dachauer parkte seinen Renault in der Grottenstraße in Alling und stieg aus seinem Auto aus. Er hatte allerdings vergessen, den Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen, so dass sein Auto wegrollte. Er versuchte noch, seinen Wagen zu stoppen, indem er sich dahinter stellte, wurde aber zwischen Auto und einem Holzmasten eingeklemmt. Der Dachauer zog sich eine Quetschung am Oberschenkel zu und wurde ins Klinikum Fürstenfeldbruck gebracht.

mm