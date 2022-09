Tragische Verkettung von Umständen auf der A 8: 28-Jähriger stirbt nach Aufprall auf stehendes Auto

Mit hydraulischen Rettunsgeräten mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Person aus dem Auto befreien. © FFW Geiselbullach

Ein 28-jähriger Augsburger ist bei einem Unfall auf der A 8 bei Dachau gestorben. Er war auf ein stehendes Pannenfahrzeug aufgefahren. Der lebensbedrohlich Verletzte war noch ins Dachauer Krankenhaus eingeliefert worden, wo er verstarb.

Update vom 9. September, 12:09: Dem tödlichen Unfall nach Mitternacht war ein weiterer schwerer Unfall auf der Autobahn vorausgegangen. Weil die Autobahn zwei Stunden lang gesperrt war, bildeten sich lange Staus. Danach teilten mehrere Autofahrer der Polizei mit, dass sie aufgrund leerer Batterien im Stau liegen geblieben waren.

So auch der VW Golf, der gut abgesichert auf der linken Spur stand. Die Polizei war schon auf dem Weg, um die Pannen-Pkw auf den Standstreifen zu schieben. Doch dann passierte der tödliche Unfall: Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr dem Golf mit hoher Geschwindigkeit auf, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte.

Zwei schwere Unfälle auf der A8: Tragische Verkettung von Umständen

Zu dem ersten Unfall war es gegen 21.05 Uhr gekommen, war es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach dem Parkplatz Fuchsberg zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein ausgedehntes Trümmerfeld bot sich den beiden Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zunächst, wie die Polizei mitteilte.

Der 67-jährige Fahrer eines weißen Toyota RAV4 war bei hoher Geschwindigkeit von der mittleren Fahrspur abgekommen und krachte von seitlich hinten gegen den Seat Alhambra eines 41-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigsburg, der ordnungsgemäß den rechten Fahrstreifen befahren hatte.

Neben dem Fahrer hatten sich in dem Seat auch seine Familie, nämlich seine 42-jährige Gattin und die beiden drei und achtjährigen Kinder, befunden. Während sich schnell heraus gestellt hatte, dass die Mitglieder der Familie lediglich leichte Verletzungen erlitten hatten, musste der Unfallverursacher mit mittelschweren Verletzungen in einem Rettungswagen behandelt werden.

Schwere Unfälle auf der A8: Totalschaden an Autos auf jeweils 15.000 Euro geschätzt

Hierbei war bereits den Rettungskräften der starke Alkoholgeruch an ihrem Patienten aufgefallen. Aufgrund dieses Umstandes und des nicht geklärten Abkommens vom mittleren Fahrstreifen, wurde von den Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe beim nun Beschuldigten angeordnet. Im Rahmen der Blutprobe, die in einem Münchner Klinikum entnommen wurde, zeigte der Unfallverursacher sich psychisch vollkommen indisponiert, so die Polizei.

Aus diesem Grunde und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts eines Vergehens des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Beschuldigte, der letztlich ebenfalls nur leichte Verletzungen erlitten hatte, musste von den unterstützenden Beamten des Polizeipräsidiums München wegen der nach wie vor bestehenden Eigen- und Fremdgefahr nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz geschlossen untergebracht werden.

Beide involvierte Pkw erlitten infolge des Unfalls einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Höhe des Schadens wurde jeweils auf 15.000 Euro geschätzt.

Nach Unfall auf A8: Autobahn für etwa zwei Stunden komplett gesperrt

Da die Autobahn im Zuge der Rettungs- und Reinigungsarbeiten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt war, hatte sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Dachau zurück gestaut. Nach Freigabe der Unfallstelle, gegen 23.30 Uhr, löste dieser Stau sich langsam auf.

Ab Mitternacht teilten mehrere Pkw-Fahrer bei der Einsatzzentrale der Polizei mit, dass sie aufgrund leerer Batterien im Stau liegen geblieben waren und nun verschiedene Spuren der Autobahn blockieren würden. Aufgrund dieser Gefahrenlage machten sich sofort wieder Kräfte der Verkehrspolizei auf den Weg zur Gefahrenstelle. Nachdem ein erstes dieser Fahrzeuge direkt an der Anschlussstelle Dachau auf den Standstreifen geschoben und abgesichert werden konnte, begaben die Polizeibeamten sich zum nächsten Fahrzeug.

Doch diesem gut abgesichert auf dem linken Fahrstreifen stehenden Pannen-Pkw, einem VW Golf, war bereits ein Opel Corsa mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren. Der Fahrer des auffahrenden Opel Corsa, ein 28-Jähriger aus Augsburg, hatte offensichtlich kurz vor dem Aufprall noch einen Ausweichversuch nach rechts unternommen, krachte dann aber mit seiner linken Fahrzeugfront in die hintere rechte Seite des Pannenfahrzeugs. Durch die hohe Dynamik des Aufpralls drehte sich der Corsa anschließend entgegen dem Uhrzeigersinn und kam schließlich mit der Fahrzeugfront entgegen der Fahrtrichtung zwischen Standstreifen und rechtem Fahrsteifen zum Stehen.

Unfall auf A8: Mann wird in Auto eingeklemmt - und erleidet schwerste Verletzungen

Die Insassen des Pannenfahrzeugs, ein 74-Jähriger und seine 65-Jährige Gattin aus dem Landkreis Dillingen, hatten das Fahrzeug kurz vor dem Aufprall verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Der unmittelbar nach dem Unfall eintreffenden Streife der Verkehrspolizei war aufgrund des Zustands der beteiligten Fahrzeuge sofort klar, dass der eingeklemmte Fahrer des auffahrenden Pkw schwerste Verletzungen erlitten hatte. Die Polizei alamrierte umfangreich Rettungskräfte nach. Der Streifenbesatzung gelang es, die Atmung des alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers bis zum Eintreffen der ersten RTW-Besatzung zu stabilisieren. Nachdem der Fahrer durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, wurde durch die Rettungskräfte unmittelbar die Reanimation des Patienten eingeleitet.

Leider verstarb der 28-Jährige am Freitag um 1.48 Uhr im Schockraum des Klinikums Dachau, so die Polizei.

Durch die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft München II wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angewiesen. Ein vereidigter Gutachter befand sich hierzu vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge wurden, insbesondere zur Klärung der Frage, ob der Verstorbene beim Unfall angegurtet war, zunächst sichergestellt.

Dem älteren Ehepaar ist hinsichtlich der Absicherung ihres Pkw nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Vorwurf zu machen, wie die Polizei erklärte. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher beim Corsa auf 12.000 Euro und beim Golf auf 20.000 Euro geschätzt wurde.

Nach Unfall auf A8: 44 Einsatzkräfte vor Ort - Fahrbahn am frühen Morgen wieder frei gegeben

Die freiwilligen Feuerwehren Feldgeding, Geiselbullach und Graßlfing befanden sich mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Ferner wurden vom Rettungsdienst zwei RTW-Besatzungen und ein Notarzt eingesetzt. Der Einsatz wurde von Mitarbeitern der A-Plus flankiert, welche die Absicherung der Unfallstelle, eine Ausleitung des Verkehrs und die Reinigungsarbeiten übernahmen. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart konnte erst um 5.50 Uhr wieder komplett frei gegeben werden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 089/89118-0 mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 9. September 2022: Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr kollidierten zunächst zwei Fahrzeuge nach dem Parkplatz Fuchsberg miteinander, wie die Freiwillige Feuerwehr Geiselbullach in einem Pressebericht mitteilte. Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, eine davon musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Während der Rettungs- und Bergungarbeiten war die Autobahn rund zwei Stunden gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 0.20 Uhr kurz nach der Anschlussstelle DAH/FFB. Ein Pkw prallte gegen ein auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug. Dessen Insassen hatten ihren Pkw aufgrund einer Panne bereits verlassen. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Wagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Wiederum mussten die Feuerwehren technisches Gerät zur Rettung einsetzen. Die Autobahn war zur Unfallaufnahme und Bergung bis in die Morgenstunden gesperrt. dn

