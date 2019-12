Autofahrer sehen Rot – und fahren dennoch

Als Schulweghelferin sorgt Nina Michelon-Abel dafür, dass Kinder sicher über die Straße kommen. Was sie jedoch bei ihren Einsätzen erlebt, macht sprachlos. Manche Autofahrer brettern rücksichtslos bei Rot über die Ampel. Auch die Polizei ist erschüttert – und greift jetzt ein.

Dachau – Nina Michelon-Abel (48) hat drei Kinder, seit Jahren engagiert sie sich immer wieder als Schulweghelferin. Was sie aber seit September am Überweg an der Ampel Theodor-Heuss-/Berliner Straße in Dachau erlebt, ist erschütternd.

„Durchbretter-Stelle“ nennt Michelon-Abel die Straße mittlerweile, an der sie immer freitags vor der Schule steht, um Kindern sicher über die Straße zu helfen. Wie bitter nötig das trotz Ampel ist, zeigen die Momente, die sie an dieser Stelle immer und immer wieder erlebt: Autofahrer „brettern bei Rot über die Ampel – völlig egal, ob ich da mit meiner Kelle und meiner Warnweste stehe, links und rechts von mir kleine Kinder oder Mamas mit Kinderwagen“, sagt die Schulweghelferin. Einzelfälle? Von wegen! Das Ganze passierte so oft, dass sich die 48-Jährige nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei einzuschalten.

Wer jetzt denkt, „das ist wieder eine Aktion einer überbesorgten Helikoptermutter“, wie es Nina Michelon-Abel nennt, der irrt gewaltig. Als die Polizei zu Kontrollen ausrückte, stellte sie Erschreckendes fest: Einmal zwei Rotlichtverstöße in 45 Minuten; einmal drei Autofahrer, die trotz Rot über die Ampel fuhren innerhalb von 30 Minuten. Der neue Verkehrsexperte bei der Dachauer Polizei, Andreas Knorr, ist schockiert: „Es ist erschütternd, wie einzelne Autofahrer ihre eigenen Interessen über die der anderen stellen, sich über Verkehrsregeln hinwegsetzen und dadurch die Schulwegsicherheit gefährden!“ Der Polizeihauptkommissar appelliert an Herz und Verstand der Autofahrer: „Es geht hier um unsere Kinder. Uns darum sollte uns das allen wichtig sein!“

Was die dreifache Mutter Michelon-Abel zusätzlich schockierte, war, was sie sah, als sie in die Autos blickte, die bei Rot über die Ampel fuhren: „Da sitzen ganz oft auch Eltern mit ihren Kindern drin.“ Sie kann dieses Verhalten absolut nicht nachvollziehen – „schließlich nimmt hier der Autofahrer einfach in Kauf, dass er jemanden, ziemlich wahrscheinlich ein Kind, schwer verletzt oder Schlimmeres.“ Für sie ist das rücksichtslose Verhalten mancher Autofahrer leider keine Neuheit – sie kennt es bereits von ihren früheren Einsätzen als Schulweghelferin in Dachau, damals noch in der Altstadt. „Da gab’s viele, die sich scheinbar dachten: ,Zebrastreifen? Interessiert mich doch nicht’“, sagt die 48-Jährige. „Man glaubt das alles nicht, wenn man es nicht selber sieht.“

Auch Heberthausens Bürgermeister Richard Reischl hat bei seinem ersten Schulweghelfereinsatz gleich zwei Autofahrer erwischt, denen die rote Ampel völlig gleichgültig war.

Der Bußgeldkatalog sieht in solchen Fällen ein Strafmaß von 90 bis 240 Euro sowie ein Fahrverbot vor. Nina Michelon-Abel ist das viel zu wenig. Ginge es nach ihr, wäre der „Führerschein weg – und zwar für immer“, sagt sie. „Das ist doch das Einzige, was wirklich wirken würde – 240 Euro, wen interessiert das heute schon?“ Sie weiß natürlich, dass der ewige Führerscheinentzug keine Option ist, „aber mindestens ein halbes Jahr wäre absolut angebracht“.

Doch leider sind nicht nur manche Autofahrer unbelehrbar, was die Farbe rot an Ampeln betrifft. Die Schulweghelferin erlebt es oft, dass, meinst Mütter mit ihren Kindern auf die Straße gehen, selbst, wenn es längst rot ist. „Ich komm’ mir dann schon immer vor wie eine Lehrerin, die dann sagt: ’Nein, Sie gehen jetzt mit ihrem Kind zurück!’“, so Nina Michelon-Abel. Aber „ich werde nicht auf der Straße stehen bleiben, wenn wir rot haben, das ist viel zu gefährlich.“ Und weil es mittlerweile nicht mal mehr sicher ist, über die Straße zu gehen, wenn die Fußgängerampel grün ist, „gehe ich erst los, wenn auch wirklich alle Autos stehen“. Sie sorgt sich aber um die Kinder, die über die Straße gehen, wenn kein Schulweghelfer dabei ist: „Für Kinder bedeutet grün nun mal grün. Sie denken, sie sind dann sicher.“

Die Polizei wird aufgrund der Vorkommnisse ihre Kontrollen jetzt landkreisweit fortsetzten.