Autofahrerin wird ohnmächtig und rammt Motorrad

Eine 64-jährige Dachauerin ist am Steuer ihres Autos ohnmächtig geworden. Sie rammte ein geparktes Motorrad.

Dachau - Am Mittwochfrüh war eine 64-jährige Dachauerin mit ihrem Dacia auf der Wiener Straße in Dachau unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde ihr dann plötzlich schlecht, wie die Polizei Dachau mitteilte. Die Frau versuchte noch an den rechten Fahrbahnrand zu fahren, verlor aber kurzfristig das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, stand ihr Pkw. Sie hatte jedoch ein geparktes Motorrad gerammt. Zur Abklärung ihrer Ohnmacht kam sie ins Krankenhaus. Bislang ist noch keine Ursache bekannt. Am Pkw entstand ein Schaden von 5000 Euro, am Motorrad von 15 000 Euro.

dn

Rubriklistenbild: © ddp