Autoliv stößt Stadt vor den Kopf

Der Autozulieferer Autoliv will sein geplantes Technologiezentrum nun doch nicht auf dem städtischen Gewerbegebiet Westlich Kopernikusstraße bauen. Die Stadt war für das Projekt – auch finanziell – in Vorleistung gegangen. Das Unternehmen will nun lieber auf das ehemalige Seeber-Gelände ziehen.

Dachau – Im vergangenen März hatte Henning Dickhoff, Geschäftsführer des Münchner Architekturbüros a+p, im Bauausschuss noch einen großen Auftritt: „Zukunft“, „Hochtechnologie“, „Erlkönige“, „neue Stellen“! Dickhoff malte die Zukunft von Autoliv und dessen neuem Technologiezentrum „Autoliv 2020+“ in Dachau in schillerndsten Farben.

Doch daraus wird nun – vorerst – nichts. Zumindest nicht dort, wo die Stadt, die Stadträte und vor allem die Mitarbeiter von Autoliv bis vor kurzem dachten, dass dort das groß angekündigte Technologiezentrum gebaut werden sollte.

In den Sommerferien, Ende August, so berichtete es Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Bauausschuss den erstaunten Zuhörern, habe Autoliv nämlich mitgeteilt, dass das angekündigte Großprojekt für 900 Mitarbeiter auf dem städtischen Gelände zwischen Alte Römer-, Schleißheimer und Kopernikusstraße nicht umgesetzt werde. Die Begründung: Das Unternehmen, das seit 1. April in die Firmen Autoliv und Veoneer aufgeteilt wurde, wolle künftig auch räumlich getrennte Wege gehen; ein gemeinsames Technologiezentrum, so die Ansage aus dem Hauptquartier in Stockholm, dürfe es daher nicht mehr geben.

„Die Überraschung war groß“, gibt der OB gegenüber der Heimatzeitung zu. Zumal die Stadt in enorme Vorleistungen gegangen war: Ein externes Planungsbüro war beauftragt worden, den Bebauungsplan auf dem Gelände des Gewerbegebiets Westlich Kopernikusstraße vorzubereiten. Zudem waren mehrere Mitarbeiter im Stadtbauamt damit befasst, dem Unternehmen eine passgenaue Lösung zu erarbeiten.

Stadtrat Günter Heinritz (SPD) fand es daher „bemerkenswert, wie still wir das hinnehmen“. Angesichts des „erheblichen Planungsaufwands“, so Heinritz, „müssten wir uns dagegen verwehren“ – und fragen, inwieweit „wir die Firma Autoliv zur Kasse bitten können“! Laut Katharina Ludwig, Leiterin der Stabsstelle Recht im Rathaus, stünden die Chancen in diesem Punkt jedoch nicht gut: „So weit waren wir noch nicht“, erklärte die Juristin zum Stand der Verhandlungen zwischen Autoliv und der Stadt. Für die Zukunft, findet der OB, müsse man sich aber natürlich überlegen, ob man mit interessierten Firmen eine Grundlagenvereinbarung der Art trifft, dass erst geplant wird, wenn sich das Unternehmen an den Kosten beteiligen will. Ob dies aber Sinn mache oder Unternehmen nicht doch eher abschrecke, sei eine Entscheidung, die gut überlegt werden müsse.

Apropos gut überlegt: Hartmann kann die Entscheidung von Autoliv „rational nicht nachvollziehen“. Seine Erfahrung bei großen Firmen sei jedoch leider, „dass sich die Meinung sehr schnell ändert, was man haben will und was nicht“. Die Stadt werde aber weiterhin ihre Aufgabe erfüllen, und die heiße: „Wir bieten an.“ Ob und wie diese Angebote dann angenommen werden, müsse man „vielleicht nicht verstehen, aber akzeptieren“.

Beim Gewerbegebiet Westlich Kopernikusstraße heißt es nun jedenfalls: Kommando zurück! Einstimmig beschloss der Bauausschuss, den – vor der geplanten Autoliv-Ansiedlung – geltenden Bebauungsplan wieder in Kraft treten zu lassen und den ursprünglich für diese Fläche angedachten Plan zu verfolgen, kleineren und mittleren Dachauer Betrieben auf dem Grundstück die Chance zu geben, sich anzusiedeln beziehungsweise zu erweitern. Die Absage von Autoliv sieht Hartmann daher auch „als nicht so schlimm“. Die Flächen würden nun „sukzessive vermarktet“; Firmen, die Interesse hätten, gebe es bereits.

Bei Autoliv selbst will man sich zu der Entscheidung nicht äußern. Stattdessen kündigt Sprecherin Birgit Degler für die kommenden Tage eine Pressemitteilung an. So viel allerdings stellt sie klar: Es bleibe dabei, dass der Autozulieferer seinen veralteten Standort an der Theodor-Heuss-Straße zwar auflösen, aber dennoch in Dachau bleiben werde. „Wir bauen in Dachau, die Pläne für das Technologiezentrum werden nicht in die Tonne gekloppt!“ Zuletzt, Ende August, sei lediglich „eine Änderungsentscheidung“ gefallen, derzufolge nun die „Karten neu gemischt“ würden.

Bedeutendster Teil dieser neuen Kartenmischung: Autoliv will nun auf das von der Grünwalder Hubert Haupt Immobilien Holding vermarktete Gewerbegebiet auf dem früheren Seeber-Geläden an der Schleißheimer Straße ziehen. Dort wird seit Jahren die BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ gedreht; die „Bürgerinitiative anwohnerfreundliche Entwicklung Dachau-Ost e.V.“ wettert seit Monaten gegen die Entwicklung des Geländes, da sie eine erhebliche Verkehrszunahme auf der Schleißheimer Straße mit Rückstaus bis zur Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße befürchten.

Ob die Flächen auf dem Seeber-Gelände am Ende günstiger waren als an der Kopernikusstraße, ob Autoliv längst mehrgleisig geplant hatte, will Sprecherin Degler jedenfalls nicht bestätigen. „Es gab mehrere Kriterien“, so Degler. Und: „Wir bauen ja kein Gartenhäusl.“