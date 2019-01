B  471 komplett gesperrt: Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

Die B 471 ist derzeit wegen eines schweren Unfalls auf Höhe Gada komplett gesperrt. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, drei Personen sind schwer verletzt, ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr.

Gada – Wie die Polizei Dachau in einer kurzen Meldung mitteilte, hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall auf der B471 ereignet. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt. Es ereignete sich ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Drei Personen sind schwer verletzt, ein männlicher Fahrer wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt. Am Unfallort sind zwei Rettungshubschrauber, Notärzte, mehrere Feuerwehren und die Polizei im Einsatz. Mehr ist bislang noch nicht bekannt. Die Sperrung wird vermutlich noch länger andauern. Ein ausführlicher Bericht folgt.