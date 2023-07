Bäckerei Arnold schließt nach 42 Jahren

Dachau

Über vier Jahrzehnte gab es in der Bäckerei und Konditorei Arnold in Dachau knusprige Brezen und frische Semmeln. Doch Personalmangel und steigende Preise zwingen den Familienbetrieb nun zu schließen.

Dachau – Mit flinken Fingern greift Dieter Arnold (72) nach dem vorgerollten Teig, zieht ihn geschickt in die Länge und formt mit geübten Handgriffen die perfekte Breze. Er ist Bäcker aus Leidenschaft – und das schon seit vielen Jahrzehnten. Seit 1981 versorgt er sieben Tage die Woche seine Kunden in der Mittermayerstraße in Dachau mit knusprigen Brezen, saftigem Brot und leckeren Süßspeisen. Doch diese Ära ist nun vorbei. Ende Juni musste die langjährige Filiale nach 42 Jahren schließen, Ende Juli folgt auch noch die Filiale in der Augustenfelderstraße.

„Die Bäckerei in der Mittermayerstraße habe ich damals bei der Gründung des Betriebs übernommen und aufgebaut“, erzählt Dieter Arnold stolz. 1991 erwarb er dann noch einen Kuhstall in der Augustenfelderstraße, den er mit viel Mühe und Engagement in eine florierende Bäckerei verwandelte. Doch steigende Preise, Fachkräftemangel und fehlende staatliche Unterstützung zwingen den Familienbetrieb ihr Geschäft aufzugeben.

Bis zuletzt suchte Dieter Arnold verzweifelt nach einem würdigen Nachfolger, der seinen Bäckereibetrieb weiterführen könnte. Auch sein Sohn Dieter Arnold (38) hatte lange mit dem Gedanken gespielt, den Betrieb seines Vaters zu übernehmen. Doch letztendlich entschied er sich dagegen. „Als Selbstständiger ist es in der heutigen Zeit wirklich hart. Der zeitliche und finanzielle Aufwand sind enorm, und wir haben sowieso schon kein Personal. Da hat es für mich einfach keinen Sinn gemacht, den Betrieb weiterzuführen“, erklärt Arnold Junior bedauernd.

In den besten Zeiten beschäftigte das Unternehmen 20 Mitarbeiter. Doch in den vergangenen Jahren sind es immer weniger geworden, so dass die Familie den Großteil der Arbeit selbst bewältigen musste. Auch Anneliese Arnold (69) unterstützte ihren Mann und ihren Sohn tatkräftig bei der täglichen Arbeit. Hätte sich Arnold junior entschlossen, den Betrieb weiterzuführen, wäre ein Aufhören für beide kein Thema gewesen. „Natürlich ist das Bäckerhandwerk ein Knochenjob, aber meine Frau und ich hätten trotzdem noch lange mit angepackt und geholfen, wo wir können“, betont Arnold senior. Die Leidenschaft für den Beruf ist einfach zu groß.

Doch nicht nur der Personalmangel machte dem Familienbetrieb zuletzt zu schaffen. Auch die steigenden Energie- und Rohstoffkosten stellten die Bäckerei vor große Probleme. „Früher hatte ich Stromkosten von 700 Euro. Heute zahle ich fast 2500 Euro“, sagt Arnold senior. Und das ist nicht alles. Auch die Kosten für Mehl, Butter und Milch sind in die Höhe geschnellt. Der Familienbetrieb schwört auf bewährte, traditionelle Backrezepte und stellt seinen Sauerteig selbst her. „Frische Zutaten sind aber nicht billig. Am Ende des Monats muss man sehen, was übrig bleibt. Das macht einfach keinen Spaß mehr“, sagt Arnold senior.

Trotz der wachsenden Herausforderungen blickt Dieter Arnold gerne auf seine Zeit als Bäcker zurück und ist dankbar für die schönen und erfolgreichen Jahre. Viele Stammkunden haben sich in den letzten Wochen mit Blumen und Pralinen für die vergangenen Jahre bedankt. „Es ist schön zu sehen, dass die Leute es zu schätzen wissen, dass wir jahrelang um ein Uhr nachts aufgestanden sind, damit sie am nächsten Morgen frische Brezen und Semmeln haben“, sagt Arnold senior. Die Entscheidung, den Betrieb nach über vier Jahrzehnten aufzugeben, sei ihm nicht leicht gefallen. Aber, wie Arnold senior seufzend hinzufügt: „Es hilft ja nix!“ Schon schnappt er sich das nächste Stück Teig und formt es mit wenigen Handgriffen zu einer Breze. Denn für Trübsal blasen ist heute noch keine Zeit.