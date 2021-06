Gewittersturm zieht über Region Dachau: Umgestürzter Baum legt Zugverkehr lahm - Fichte kracht auf Haus

57 Einsätze für Feuerwehren

Von einem heftigen Unwetter wurde auch der Landkreis Dachau heimgesucht. Mehrere umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehren auf Trab. Auch die Deutsche Bahn war betroffen.

Landkreis - Mehrere Stunden lang waren die Feuerwehren im Landkreis Dachau im Einsatz. Am Bahnhof Schwabhausen stürzte ein Baum in die Oberleitung und legte den Bahnverkehr lahm, Auch in Haimhausen kippte ein Baum auf eine Stromleitung. Insgesamt rückten die Feuerwehren 57 Einsätzen aus, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mitteilte. Bei dem Gewitter mit heftigen Windböen und Starkregen am Dienstagabend stürzten Bäume um, Äste brachen ab, Straßen überfluteten.

Schwere Unwetter im Kreis Dachau: Baum stürzt auf Oberleitung - Notfallmanager der Deutschen Bahn alarmiert

Am Bahnhof Schwabhausen stürzte ein Baum in die Oberleitung und legte den Bahnverkehr lahm, auch in Haimhausen kippte ein Baum auf eine Stromleitung. Die Integrierte Leitstelle löste gegen 17.30 Uhr Alarm aus: Gemeldet wurde, dass am Bahnhof ein Baum in der Oberleitung liegt, wie die Feuerwehr Schwabhausen mitteilte.

Um die Leitung zu erden, wurde wurde der Notfallmanager der Deutschen Bahn zur Einsatzstelle bestellt. Da dieser aber bereits bei anderen Einsätzen gebunden war, und keine genaue Zeit bis zum Eintreffen genannt werden konnte, wurde die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben, so die Feuerwehr. Bis zur Ankunft sicherten die Einsatzkräfte der FFW Schwabhausen die Einsatzstelle ab.

+ In Hebertshausen brach eine Fichte ab und stürzte auf ein Haus. © khr

Gehörig erschrocken sind die Bewohner eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Hebertshausen: Eine große Fichte brach in der Mitte ab und stürzte auf Dach des Hauses und der Garage. Eine zweite Fichte daneben brach ebenfalls in der Mitte ab, blieb aber noch hängen. Die Feuerwehr Hebertshausen war sofort zur Stelle und sicherte den Bereich ab. Nun muss mit einem Kran der Baumstamm geborgen werden sowie der Fichtenstamm auf dem Dach. Der Schaden am Dach kann dann erst festgestellt werden.

Gewitter im Landkreis Dachau: Baum stürzt auf Kapelle - und beschädigt Dach

In Kleinberghofen stürzte ein Baum auf eine Kapelle, wodurch das Dach stark beschädigt wurde, wie das Polizeipräsidium München Nord mitteilte. Kurz nach Abpfiff des Europameisterschaftsspiels Deutschland gegen England ertönte bei der Feuerwehr Kleinberghofen der Piepser.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Kapelle am Ortsrand völlig abgedeckt vor. Mit einer Plane wurde die Kapelle notdürftig verschalt und der Bereich um die Kapelle mit Absperrband gesichert, so die Feuerwehr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte laut Polizei noch nicht näher beziffert werden.

+ Die Kapelle in Kleinberghofen wurde abgedeckt, nachdem ein Baum auf sie stürzte. Die Feuerwehr deckte das Dach mit einer Plane ab. © FFW Kleinberghofen

Der Gewittersturm war bereits einige Zeit vorher über Dachau hinweggezogen und hatte den Einsatzkräften der Feuerwehr rund 20 Einsätze. Quer über das Stadtgebiet wurden Bäume und Äste über Fahrbahnen und Gehwegen gemeldet, ein paar Wasserschäden waren auch dabei. khr/dn

Die Wege und Liegewiesen des Karlsfelder Sees sollen wieder scherbenfrei werden. Daher tritt ab sofort ein Glasflaschenverbot am See in Kraft – per Allgemeinverfügung der Gemeinde Karlsfeld. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Dachau-Newsletter.