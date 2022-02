Sturmtief Ylenia trifft Oberbayern: S-Bahn nach Schnellbremsung evakuiert - Augenzeugin berichtet

Das Sturmtief Ylenia macht sich auch im Landkreis Dachau bemerkbar. Auf das Gleis der S2 Altomünster stürzte ein Ast, dadurch wurde die Strecke unterbrochen. Eine S-Bahn musste evakuiert werden.

Dachau – Monika Mate aus Erdweg, eine regelmäßige S-Bahnpendlerin, saß in dieser S-Bahn. Zwischen dem Bahnhof Baxhern und dem Bahnübergang in Richtung Günding, kurz vor 7 Uhr kippte „mit einem Krachen die Spitze einer Tanne aufs Gleis“.

Sturmtief Ylenia: Ast stürzt auf Gleis - Lokführer „reagiert super mit Schnellbremsung“

Der Lokführer hat laut Monika Mate „super reagiert mit einer Schnellbremsung“. Die Fahrgäste – „es war nur ein Waggon, aber gut besetzt“ – mussten etwa 1,5 Stunden sitzenbleiben, bis alle Stromträger neben den Gleisen abgeschaltet waren.

Dann halfen fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberbachern, die Fahrgäste zu evakuieren. Die Feuerwehrleute halfen den Fahrgästen über eine Leiter aus dem Waggon und begleiteten sie die Böschung des Bahndamms hinab. „Der Lokführer hat aufgepasst, dass alle in einer Gruppe zusammenbleiben“, berichtet Monika Mate.

Sturmtief Ylenia trifft Landkreis Dachau: Behinderungen im S-Bahnverkehr

Es ging etwa 100 Meter bis zum nächsten Haus. „Das erste Großraumtaxi aus München kam erst nach etwa 20 Minuten“, so die Erdwegerin. Sie selbst sei wieder nach Erdweg zurückgefahren, weil es nicht weiterging nach Dachau. Um 9 Uhr war Monika Mate wieder in Erdweg – wo sie rund zweieinhalb Stunden zuvor gestartet war.

Drei Busse und Taxis stellten den Busnotverkehr, während der Baum entfernt und der Zug abgeschleppt wurde. Ein Bahnsprecher sagte am späten Nachmittag am Donnerstag, dass die Reparatur der Oberleitung für die S2 in vollem Gang sei, „die Hoffnung ist, dass die Arbeiten am Abend abgeschlossen werden können, so dass es morgen wieder normal läuft“.

Zehn weitere Einsätze für die Feuerwehren im Landkreis

Zehn weitere Einsätze gab es laut Maximilian Reimoser für die Feuerwehren im Landkreis in der Zeit von 4 Uhr bis zum Nachmittag. „In den meisten Fällen waren es Äste oder Bäume auf Fahrbahnen, die beseitigt werden mussten“, so der Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.



In Pfaffenhofen sei ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt, die zu einem Haus führte. Nachdem der Stromversorger die Stromzufuhr abgeschaltet hatte, konnte der Baum mit Hilfe der Hebebühne des Bauhofs entfernt werden. In Karlsfeld musste die Feuerwehr einen Rolladenkasten sichern, der abzustürzen drohte.

