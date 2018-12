Bahn-Streik löst Chaos aus

Ärger, Wut und Erschöpfung: Vor allem Pendler waren am Montagmorgen unübersehbar genervt. Grund war der Bahn-Streik, der nicht nur im Schienenverkehr für Chaos sorgte.

Dachau–„Ich bin seit 4.30 Uhr wach, ich habe keine Lust mehr!“ Ärger, Wut und Erschöpfung haben gestern Früh die Atmosphäre am Dachauer Bahnhof bestimmt. Die Gewerkschaft EVG hatte von 5 bis 9 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen, der für Chaos in ganz Deutschland sorgte. Viele Pendler aus Dachau, die in Richtung München zur Arbeit fuhren, mussten mit teilweise unerwarteten Verspätungen von mindestens einer Stunde rechnen.

„Nach einer halben Stunde Warten in der Kälte fiel die S-Bahn dann komplett aus“, berichtet eine Pendlerin zwei Stunden nach Streik-Ende am Dachauer Bahnhof. „Ich habe beschlossen, für zwei Stunden zu Hause zu arbeiten. So konnte ich die Zeit bis zu einem zweiten Fahrversuch überbrücken.“

Alternativ stiegen zahlreiche Menschen auf Taxis um. Günter Senf, Taxifahrer aus Dachau, berichtet von erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen: „Es war überall Stau. Pendler, die normalerweise mit der S-Bahn fahren, sind jetzt mit dem Auto unterwegs.“ Ab 6.30 Uhr bis 8 Uhr herrschte im Taxibetrieb ein kompletter Ausnahmezustand, erzählt Senf: Viele Fahrgäste seien sehr verärgert gewesen. Ab 10 Uhr konnten sich die Taxifahrer wieder auf einen regulären Betrieb einstellen.

Milaim Pllana, Berufskraftfahrer aus Dachau, stellt auch im Busverkehr ein erhöhtes Fahrgastaufkommen fest: „Sehr viele Fahrgäste, die in Richtung Moosach und Feldmoching unterwegs waren, stiegen auf die Buslinien 710 und 172 um.“ Sätze wie „Das ist alles Ihre Schuld!“ und „Das hätten Sie besser koordinieren können!“ seien am Montagmorgen keine ungewöhnlichen Kommentare gewesen. Laut dem Berufskraftfahrer beliefen sich die Verspätungen im Busverkehr bis auf eine Stunde.

Zusätzlich sorgte eine komplette Fahrplanumstellung der Buslinien in Dachau für Verwirrung. Der Busverkehr konnte erst wieder gegen Mittag seinem neuen Fahrplan folgen.

Einen ausführlichen Bericht über die Auswirkungen des Warnstreiks gibt es heute im Bayernteil.

NADINE MORGENBROD

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk