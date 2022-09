Bald kommt die Ampel an der Unfallkreuzung vor Dachau

Von: Nikola Obermeier

Der Umbau der Kreuzung Staatsstraße 2047/Staatsstraße 2050 wird auf dieser Baustellentafel auf Höhe Lohfeld angekündigt. Allerdings verzögert sich der Baubeginn vermutlich. © Habschied

Der Umbau der Indersdorfer Gabel steht kurz bevor: Die unfallträchtige Kreuzung wird mit einer Ampel ausgestattet. Es dauert aber noch.

Dachau – Seit Anfang des Jahres steht fest, dass die Indersdorfer Gabel mit einer Ampel ausgestattet wird. Der Ausbau ist dringend erforderlich, zählt die Kreuzung doch schon seit vielen Jahren zu den unfallträchtigsten Gabelungen im Landkreis.

Ampel hat sich gegenüber Kreisverkehr durchgesetzt

Lange war die Frage: Ampel oder Kreisverkehr – bis das Ergebnis eines Gutachtens des Staatlichen Bauamts Freising vorlag: Die beste Möglichkeit, die Gefahr von Unfällen an der Indersdorfer Gabel schnellstmöglich zu reduzieren und zugleich die Leistungsfähigkeit der Kreuzung sicherzustellen, sei demnach eine Ampel.

Das Bauamt will die Ampelanlage „unbedingt noch in diesem Jahr realisieren“, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Der Plan sei gewesen, am Montag, 19. September, zu starten, die Baustellentafel sei schon aufgestellt worden. Allerdings habe es dann Probleme bei der Vergabe des Auftrags gegeben. „Wir konnten den Auftrag erst zeitverzögert vergeben und haben von der Baufirma noch keine sichere Auskunft.“ Am kommenden Mittwoch finde ein Gespräch zum Baubeginn statt.

Das Bauamt hält es für unwahrscheinlich, „dass der Bau schon am 19. September beginnen kann“. Weitere Informationen, wie die Bauabschnitte ablaufen, ob eine Umleitung nötig ist und wie der Zeitplan aussieht, teilt das Bauamt am Donnerstag mit. Das Bauamt versicherte aber, dass „uns wichtig ist, dass wir die Ampel noch dieses Jahr bauen“.

