Bald wird der Verkehr in Dachau-Süd flüssiger laufen

Von: Petra Schafflik

Ein abschnittsweise eingeschränktes Halteverbot soll in der Hermann-Stockmann-Straße gelten. © Norbert Habschied

Damit der Bus durchkommt: Der Verkehrsausschuss des Stadtrats hat ein abschnittsweise eingeschränktes Halteverbot in einigen Straßen in Dachau-Süd beschlossen.

Dachau – Wer die Hermann-Stockmann-Straße stadtauswärts unterwegs ist, möchte nicht mit den Fahrern der städtischen Linienbusse tauschen. Denn es geht eng her, auf beiden Seiten wird geparkt, immer wieder heißt es deshalb stoppen und den Gegenverkehr abwarten. Ähnlich schaut es auch Am Heideweg aus.

Doch bald wird der Verkehr auf beiden Straßen flüssiger laufen. Wechselseitige eingeschränkte Halteverbote sollen ein bequemeres Durchkommen ermöglichen. Für diese Regelung haben sich die Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss jetzt mehrheitlich ausgesprochen.

Stadträte im Verkehrsausschuss Dachau für Parkverbot

Gelten wird die gemeinhin als „Parkverbot“ bekannte Einschränkung in der Hermann-Stockmann-Straße stadtauswärts bis zur Oskar-von-Miller-Straße. Am Heideweg wird die Regulierung von der Moosstraße bis zur Straße Am Rehsteig greifen.

Über die schwierige Verkehrssituation in den beiden Straßen hatte der Ausschuss bereits im vergangenen Oktober ausgiebig diskutiert (wir haben berichtet). Damals hätte das Bündnis für Dachau es gerne gesehen, wenn für einen Bereich innerhalb von Hermann-Stockmann-, Eduard-Ziegler-, Lorenz Scherer-, Josef-Scheidl- und Münchner Straße eine Anwohnerparkzone geprüft würde.

Solch regulierte Bereiche gibt es in Dachau bereits beidseits des Bahnhofs und am Krankenhaus. Als preiswerter, aber genauso wirksam präsentierten die Stadträte von ÜB und FDP das abschnittsweise wechselnde, eingeschränkte Parkverbot, wie es nach Prüfung durch die Stadtverwaltung nun auch beschlossen wurde.

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) fand diesen Vorschlag bereits im Herbst gut. Gar nicht überzeugt von jeglicher Regulierung war Peter Strauch (CSU). Da der Verkehr in der Hermann-Stockmann-Straße so „extrem ausgebremst“ werde, sei die Straße „eine der sichersten in ganz Dachau. Du kannst da gar nicht schnell fahren, und du willst da auch gar nicht schnell fahren“, erklärte er im Herbst.

Auch Thomas Kreß (Grüne) konnte der Idee, den Verkehr dort flüssiger zu gestalten, nicht das Geringste abgewinnen. Vielmehr sei „Stau der sicherste Verkehrszustand“, so sein Statement im Oktober. Sobald der Verkehr besser fließe, sorgte sich Kreß um eine Gefährdung von Fahrradfahrern.

Überzeugt zeigten sich auch jetzt nicht alle Stadträte. Doch das abschnittsweise eingeschränkte Halteverbot wurde mit neun zu sechs Stimmen verabschiedet.

Allerdings hatte auch die Verwaltung in der Sitzungsvorlage auf mögliche Folgen hingewiesen: In der Hermann-Stockmann-Straße werden durch die neuen Parkverbots-Bereiche 40 bis 43 und in der Straße Am Heideweg 28 bis 30 Parkplätze wegfallen. Als direkte Folge, auch das steht dort zu lesen, „rechnet die Verwaltung mit einem Ausweichen in die engeren Seitenstraßen.

Dies könnte dort teilweise zu erheblichen Problemen führen“. Diskutiert wurde deshalb im Ausschuss, ob dann im Umfeld nicht doch eine Anwohnerparkzone sinnvoll oder nötig sein könnte. Doch zunächst will man die Entwicklung abwarten.

Begrüßt wird die neue Regelung von den Verkehrsbetrieben, die hoffen, so den Fahrplan besser einhalten zu können. Wie sich die Situation tatsächlich entwickelt, wird sich auf alle Fälle schon bald zeigen. Die Stadt, so Hauptamtsleiter Josef Herrmann auf Nachfrage, besorgt jetzt umgehend die notwendigen Schilder, die dann auch sofort montiert werden sollen.