Bamberger-Schule: Gemeinderat sagt Nein

Die Elisabeth-Bamberger-Schule hat in Hebertshausen langfristig keine Zukunft. Der Gemeinderat hat es mehrheitlich abgelehnt, einen dauerhaften Standort in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Da half alles Werben und Bitten von Landrat Stefan Löwl nichts. Im Gegenteil.

2016 hat die Elisabeth-Bamberger-Schule in Hebertshausen gegenüber der Grund- und Mittelschule eine Heimat gefunden – provisorisch. Sie ist in Containern untergebracht und soll dort nur fünf Jahre bleiben. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich wurde, ist allenfalls die Verlängerung um ein Jahr möglich. Dass die Schule dauerhaft in Hebertshausen bleibt, lehnte der Gemeinderat mehrheitlich ab.

Die Schule betreut rund 60 Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf aus den umliegenden Landkreisen und der Stadt München. Ein Schüler kommt aus der Gemeinde Hebertshausen.

2016 traf die Gemeinde kurzfristig eine großzügige Entscheidung. Sie stellte das Grundstück für die Schule dem Franziskuswerk Schönbrunn zur Verfügung und sicherte damit den Fortbestand der Schule.

Zur Sitzung waren auch Landrat Stefan Löwl und der Schulfachmann des Landkreises Albert Herbst gekommen. Löwl lobte die Gemeinde. „Hebertshausen hilft solidarisch, da wo sie helfen kann. Sie ist ein Vorbild, wenn die Not am größten ist.“ Er bat die Gemeinde um eine unbefristete Aufnahme der Schule, wobei der Landkreis das Anliegen massiv unterstützen würde. „Gebt der Elisabeth-Bamberger-Schule eine Chance, am liebsten in der Nähe der S-Bahn“, so der Appell des Landrats.

Bisher habe das Landratsamt trotz intensiver Suche im gesamten Landkreis noch keinen geeigneten Standort für die Schule finden können. „Wird kein geeigneter Standort gefunden, steht die Schule vor dem Aus“, gab der Landrat zu bedenken.

Auch Schulfachmann Albert Herbst warb für den Standort Hebertshausen. Der Landkreis dürfe sich glücklich schätzen, diese besondere Schule hier zu haben, die hochwertige Schulplätze biete für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Förderbedarf.

Aber der Gemeinderat wollte trotz der Bitten des Landrates und des Schulfachmannes einer dauerhaften Lösung in Hebertshausen nicht nachkommen. Für den Standort Hebertshausen stimmten von den 13 anwesenden Gemeinderäten nur Clemens von Trebra-Lindenau und Andreas Schaller (beide CSU) sowie Bürgermeister Richard Reischl.

Aufgrund der Vorgeschichte kam das Abstimmungsergebnis allerdings nicht ganz unerwartet. In der Gemeinde war schon einmal ein „Schulcampus Hebertshausen“ angedacht worden. Neben der Grund- und Mittelschule sollten die Elisabeth-Bamberger-Schule und das Greta-Fischer-Förderzentrum aus Dachau angesiedelt werden. Doch das Greta-Fischer-Förderzentrum hat auf der Thoma-Wiese in Dachau einen Standort gefunden, der per Erbpacht bis ins Jahr 2057 zur Verfügung steht. Laut einer Machbarkeitsstudie sind weder „räumliche noch pädagogische Synergien“ zwischen der Grund- und Mittelschule und der Förderschule zu erwarten.

„Mit der Dramatik erzeugen Sie bei mir Widerstand. Der Schule werden wir keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber die Schule bringt für uns keinen Gewinn“, sagte Gemeinderat Stefan Ruhsam (CSU). Eva-Maria Kutscherauer-Schall (FBB) stellte die Frage, warum das Franziskuswerk die Schule nicht auf dem eigenen weitläufigem Gelände unterbringe. „Da gibt es Platz, und es ist aktuell dort viel im Fluss.“

Michael Vogl (CSU) meinte, dass diese Einrichtung in die Stadt gehöre. „In München werden ganze Stadtviertel neu gebaut, da sollte es auch doch noch für so eine kleine Schule reichen.“

Martin Gasteiger (FBB) erinnerte daran, dass man sich vom Schulcampus eine Stärkung der Mittelschule erhofft hatte. Eine gemeinsame Turnhalle zum Beispiel hätte auch finanzielle Vorteile erwarten lassen. Diese Synergien gebe es nun nicht, warum solle man dann die Schule auf Dauer ansiedeln? „Wir sind eingesprungen in der Not. Wir haben den kleinen Finger gereicht, jetzt will man die ganze Hand.“

Für ein Ja zum Schulstandort Hebertshausen warben Clemens von Trebra-Lindenau und Andreas Schaller (beide CSU). Clemens von Trebra-Lindenau schlug vor, zwei Vorhaben zu verbinden: Das geplante fünfte Gymnasium könnte nach Hebertshausen kommen. „Dann könnte man die Elisabeth-Bamberger-Schule gleich dazupacken.“ Mittlerweile steht jedoch fest, dass dieses Gymnasium in Röhrmoos gebaut wird.

Wohin also mit der Elisabeth-Bamberger-Schule? Mit dieser Frage muss sich jetzt verstärkt das Franziskuswerk Schönbrunn befassen. Es gilt irgendwo einen passenden Schulstandort in S-Bahn-Nähe zu finden.

Landrat Stefan Löwl hat seine Zuversicht noch nicht verloren. Es geht gerade einmal um eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Allerdings sollte das Grundstück für die Schule möglichst in der Nähe der S-Bahn sein. Klaus Rabl