Barocke Romantik im Dachauer Schlossgarten

Von: Miriam Kohr

Trotz des großen Andrangs verlief der Einlass zum Barockpicknick problemlos. Die Besucher hatten ihr Ticket bereits im Vorfeld gekauft. © Miriam Kohr

Die Gäste der zwei Barockpicknicke haben es sich wieder gut gehen lassen und ihren mitgebrachten Proviant im Ambiente des Dachauer Schlosses genossen.

Dachau - Am Freitag spielte für das bunt gemischte Publikum die Band Passo Avanti barocke Klänge und am Samstag die Band Garou, die mit ihren Popsongcover-Eigenkreationen vor allem ein jüngeres Publikum anzog. War am Freitag Traumwetter angesagt, sodass die Ordner die Besucher nach Veranstaltungsende regelrecht verscheuchen mussten, hatten die Besucher am Freitag nicht ganz so viel Glück. Etwas feuchte Wiesen und ein paar Regentropfen zwischendurch konnten aber auch diesen Termin nicht vermiesen.

Einige Besucher kommen in barocken Gewändern

Einige Picknickfreunde nahmen das Motto wieder sehr ernst und kamen in barockem Gewand und speisten auf Tischen mit altem Kerzenständer. Andere bevorzugten zu späterer Stunde die klassischen Teelichter oder gar LED-Lichterketten, was zusammen eine romantische Stimmung in den Hof zauberte. Kinder tobten zwischen den Häppchen in den Bäumen des Laubengangs, tanzten vor der Bühne oder spielten mit Taschenlampen im hinteren Teil des Gartens.

Sommerliche Entspannung pur: Zu Musik und in traumhaftem Ambiente genossen die Gäste ihr Picknick. © Miriam Kohr

„Beide Abende waren mit jeweils 1000 Gästen im Vorfeld ausverkauft“, teilt Kulturamtsleiter Tobias Schneider mit. Die Beschränkung auf 1000 Gäste habe das Picknick „wieder entspannter gemacht“. Coronabedingt hatte die Stadt im vergangenen Jahr zwei Termine angeboten, was so gut angenommen worden sei, dass „dies nun beibehalten wird“, so Schneider. Auch der Ticketvorverkauf habe sich vor allem beim Einlass bewährt.

