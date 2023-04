Baum-Schätze gesucht: Stadt Dachau veranstaltet wieder Gartenwettbewerb

Die Stadt Dachau sucht heuer in ihrem Gartenwettbewerb Gärten mit einem Hausbaum, wie beispielsweise den von Familie Metz in Pellheim. © archiv

Die Stadt Dachau veranstaltet wieder Gartenwettbewerb, heuer im Fokus: der Hausbaum.

Dachau – Die Stadtverwaltung veransteltet heuer wieder ihren Wettbewerb „Blumen- und Gartenschätze in Dachau“. Ging es im vergangenen Jahr um „Gärten für Kinder – Natur von klein auf erleben“ und im Jahr davor um das Thema „Grüne Oase auf Balkon und Terrasse“, lautet das Motto heuer: „Der Hausbaum als Gartenschatz“.

Bäume als Gartenschätze

Die Stadt begründet die Wahl dieses Themas damit, dass in Zeiten des Klimawandels die innerörtliche Begrünung ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzes ist. „Weniger Beton und Versiegelung – mehr Bäume“, soll die Devise sein. Denn Bäume binden Kohlendioxid, bilden Sauerstoff, schützen den Boden und halten das Wasser. Sie binden Staub und helfen bei sommerlicher Überhitzung mit Verdunstung und Beschattung die Umgebung zu kühlen. Dazu können nach Ansicht der Stadtverwaltung nun auch die Bürger mit einem Baum als „Gartenschatz“ beitragen.

Der Baum als gestalterisches Mittel

Ein Hausbaum hilft jedoch nicht nur dem Stadtklima, sondern prägt auch das Bild des Gartens oder Hofes. Der Hausbaum kann sich harmonisch in den Garten einfügen oder durch seine Wuchsform, Blätter oder Blüten den Charakter des Hauses oder Eingangsbereichs unterstreichen.

Der Baum als Lebensraum

Und: Der Hausbaum wertet nicht nur gestalterisch das Grundstück auf, er fördert auch die biologische Vielfalt und bietet Lebensraum für viele Tiere. Vögel bauen ihre Nester darin, Blüten, Blätter und Früchte, insbesondere von heimischen Baumarten, sind für viele Insekten und Kleintiere eine wichtige Nahrungsgrundlage. Von Menschen oft unbemerkt, wohnt eine Fülle an Käfern, Larven und Pilzen in der Rinde und im Stamm des Baumes. „So ein Hausbaum ist also nicht nur ein Freund und Begleiter der eigenen Familie, sondern auch vieler anderer Mitbewohner im Garten“, sind die Stadtgärtner überzeugt.

Der Baum als Spielgerät

Natürlich wird ein Hausbaum auch gerne von Kindern zum Klettern und Schaukeln genutzt. Ebenso lässt es sich unter dem kühlen Blätterdach wunderbar auf einer Liege entspannen oder als gemütlicher Essplatz für die ganze Familie nutzen. Wer einen Obstbaum im Garten hat, kann sich außerdem noch auf eine reiche Ernte freuen. Für die Stadt liegt daher die Schlussfolgerung nahe: „Ein Hausbaum kann ein wahrer Schatz im Garten sein!“

Teilnahmeberechtigungen

Teilnahmeberechtigt am Gartenwettbewerb sind – wie immer – alle Bürger, Vereine und Organisationen im Stadtgebiet mit allen Ortsteilen. Die Bewertungskriterien sind erstens die Standortwahl des Hausbaums; die Jury bewertet hier also den „räumlichen Eindruck“. Zweitens werden Wuchsform und Funktion in Bezug zu Haus und Garten, also der gestalterische Eindruck, bewertet. Doch auch der ökologische Wert des Standortes und des Baumes sowie, viertens, die Vitalität und der Pflegezustand fließen am Ende ins Urteil der Jury ein. Sollte der Garten nicht von der Straße aus einsehbar sein, ist ein Besichtigungstermin zur Vorauswahl und gegebenenfalls für die Jury-Bewertung zu vereinbaren. Der Rechtsweg ist dabei ausgeschlossen.

Anmeldung zum Wettbewerb bis 23. Juni

Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb erfolgt telefonisch unter 0 81 31/75 48 80, per E-Mail an stadtgruen@dachau.de oder mit dem Anmeldeabschnitt. Anmeldeschluss ist am 23. Juni. dn