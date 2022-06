Bis zu 50 000 Euro: Baum-Sündern drohen saftige Bußgelder

Von: Stefanie Zipfer

Um Gärten wie diesen für die Zukunft zu sichern, gibt es ab Oktober in Dachau eine Baumschutzverordnung. hab Ich gebe zu, wir schreiben hier schon wieder was vor. Aber nach dieser Logik könnten wir uns ja auch die Straßen- verkehrsordnung sparen, wenn sich alle vernünftig verhalten würden. Stadtrat Volker C. Koch (SPD) über die neue Verordnung © Norbert Hasbchied

Die Stadt Dachau hat ihre Baumschutzverordung vorgestellt. Fest steht: Baum-Sündern drohen nun saftige Bußgelder.

Dachau – Am Ende der jüngsten Umwelt- und Verkehrsausschusssitzung fragte Thomas Kreß (Grüne), warum sich die Stadt nicht besser um die Zebrastreifen in Dachau-Ost kümmere. Manche, so Kreß, seien „nicht mehr schön“. Der zuständige Mitarbeiter der Bauverwaltung; Kurt Ladehof, gab Kreß darauf eine ernüchternde Antwort. Für eine Erneuerung der Zebrastreifen fehle dem Bauhof das Geld. Die jüngsten, vom Stadtrat verordneten Sparrunden würden Ladehof zufolge nun eben Folgen zeitigen: Um die Budgetvorgaben zu halten, „haben wir jetzt nicht mehr die Qualität, die wir vorher hatten“.

Diesen Sparzwängen zum Trotz entschloss sich der Ausschuss aber in derselben Sitzung zu einer teuren Investition: Nach dem vor zwei Wochen erlassenen Verbot von Schottergärten und dem Gebot von lebenden Hecken wird bald auch eine Baumschutzverordnung in Kraft gesetzt, die – wie die beiden anderen Maßnahmen – das Ziel hat, das Stadtklima zu verbessern.

Baumschutzverordnung wird Stadt 100 000 Euro jährlich kosten

Gleichzeitig aber muss auch diese Verordnung – sie ist neben bereits 51 städtischen Satzungen nun die zehnte Verordnung – umgesetzt werden. „Prognostisch ist hierfür mit einem Stellenbedarf von zwei zusätzlichen Stellen in der dritten Qualifikationsebene zu rechnen“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung, rund 100 000 Euro jährlich dürften damit das Personalbudget zusätzlich belasten. Zu den Aufgaben der neuen Mitarbeiter wird gehören, Anträge auf Fällungen zu bearbeiten, Bescheide auszustellen, Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, Nachpflanzungen zu kontrollieren und Bäume in ein Baumkataster einzupflegen. Grundsätzlich, so die Verwaltung, könne nur „fachlich geschultes Personal zum Vollzug der Baumschutzverordnung“ herangezogen werden.

Baumschutzverordnung ist ein umfangreiches Opus

Tatsächlich ist die Baumschutzverordnung ein umfangreiches Opus. Wie 14 andere Städte in Bayern, darunter Regensburg, werden in Dachau künftig Bäume ab einem Stammumfang von mindestens einem Meter unter Schutz gestellt. Unterschieden wird nach Kleinbäumen, Großbäumen, mittelhohen Bäumen; es gibt Wuchsklassen und eine feste Liste „standortgerechter Baumarten für Dachau“.

Wer seinen Baum fällen will, braucht eine Genehmigung

Explizit verboten ist das Entfernen und Schädigen von Bäumen. Um eine Genehmigung zum Fällen eines Baumes zu erhalten, muss der Besitzer daher gute Gründe vorlegen. Diese Einzelfallprüfung, betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann, würde aber „nicht vom Wohlwollen unserer Mitarbeiter abhängen. Es geht rein um die Zumutbarkeit!“ Wenn ein Baum mitten auf einem Grundstück stehe, könne von dem Bauherrn schlecht verlangt werden, sein Haus „drumrum zu bauen“. In diesem Fall sei eine Fällung zulässig.

Busgelder bis zu 50 000 Euro

Wer allerdings „vorsätzlich oder fahrlässig“ geschützte Bäume ohne Genehmigung entfernt, der wird künftig zahlen müssen: „bis zu 50 000 Euro“ sieht die Dachauer Verordnung dafür vor. Baumbesitzer, die ihren Baum zwar fällen dürfen, aber zu einer Ersatzpflanzung verpflichtet werden, müssen ebenfalls zahlen: maximal 1500 Euro kostet es, wenn die städtischen Mitarbeiter zur Schaufel greifen.

Für die Stadträte von SPD, Grünen und Bündnis ist die Baumschutzverordnung – trotz möglicher Schwächen – genau das richtige Instrument, um das Stadtklima dauerhaft zu retten. Volker C. Koch (SPD) etwa meinte: „Ja, ich gebe zu, wir schreiben hier schon wieder was vor. Aber nach dieser Logik könnten wir uns ja auch die Straßenverkehrsordnung sparen, wenn sich alle vernünftig verhalten würden.“

Auch Thomas Kreß (Grüne) räumte ein, dass das Gros der Dachauer seine Bäume pflegen würde. Allerdings gebe es nun mal Bauträger, die „das ganze Grundstück abbaggern. Diese Bauträger werden jetzt ein bis zwei Bäume stehen lassen müssen“.

Die CSU könne dieser „Regulierungswut nicht zustimmen“

Auch für Michael Eisenmann (Bündnis) ist „Dachau eine sehr grüne Stadt“. Bei einem „Nachverdichtungspotenzial von 10 000 Menschen“ sei aber auch klar, dass ohne Baumschutzverordnung künftig „viele Bäume weichen müssen“. CSU-Sprecher Peter Strauch dagegen fand, „dass wir ein Problem lösen, das wir noch gar nicht haben“. Die CSU könne dieser „Regulierungswut nicht zustimmen“!

Diese Verordnung entspricht nicht meinem Verständnis von Eigenverantwortung

Peter Gampenrieder (ÜB) erklärte ebenfalls, dass diese Verordnung nicht seinem „Verständnis von Eigenverantwortung“ entspreche. Zudem hege er den „Verdacht“, dass Grundstücksbesitzer nun prophylaktisch gesunde Bäume fällen könnten, um etwaige spätere Baumaßnahmen nicht zu blockieren.

Und schließlich erinnerte er an die Haushaltsverhandlungen im vergangenen Dezember, als – unter anderem bei Kurt Ladehofs Bauhof-Budget – streng gespart wurde. Damals, so Gampenrieder, „haben wir über Zehntel-Stellen diskutiert. Und jetzt schaffen wir eineinhalb Stellen nur zum Kontrollieren und Sanktionieren“.

