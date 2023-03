Baumschnitt und Blitzer: Nur drei Wortmeldungen bei Bürgerversammlung

Nur knapp 30 Besucher, einschließlich Stadträten und Verwaltungsmitarbeiter, fanden den Weg zu ersten Dachauer Bürgerversammlung des Jahres 2023, die wie immer im Gasthof Liegsalz stattfand. © Sponder

Nur drei Wortmeldungen bei erster Dachauer Bürgerversammlung des Jahres in Pellheim

Dachau – Der laut Oberbürgermeister Florian Hartmann wichtigste Teil der ersten Bürgerversammlung im Jahr 2023 in Pellheims Gasthaus Liegsalz, die Fragen und Anliegen der Bürger, beschränkte sich auf drei Wortmeldungen. Die kamen von Max Hölzlberger zur Viehhauser Straße, Walter Niedermeier zum radikalen Schnitt von Bäumen und Sträuchern auch noch in zehn Metern Entfernung von der Staatsstraße sowie zu wenig geschnittene Sträucher in Assenhausen in der ersten Kurve der Straße von Pellheim sowie Baustellen an dieser Straße 100 Meter davor.

Max Hölzlberger. © Sponder

Nach jahrelangem Widerstand sei endlich in der Viehhauser Straße eine 30er-Zone eingeführt worden, lobte Hölzlberger. „Aber da ist noch nie kontrolliert worden!“ Außerdem scheppere es dort seit den jüngsten Bauarbeiten. Da es sich um eine Baustelle des Zweckverbands Oberbachern gehandelt habe, so der OB, werde die Stadt bei diesem einmal nachfragen. Das mit der Blitzer-Anforderung würde auch notiert, versprach er.

Josef Hofbauer. © Sponder

Ziemlich erbost übers radikale Zurückschneiden bis auf den Stock von Sträuchern und Bäumen an der Staatsstraße 2047 zeigte sich Kreisimker Walter Niedermeier, der in Lohfeld wohnt. Denn es seien für Insekten dringend erforderliche Gewächse auch mit 20 und 30 Zentimeter Baumstamm-Durchmesser noch in bis zu zehn Metern Entfernung von der Straße abgeschnitten worden, die vor zwölf Jahren mit viel Steuergeld nachgepflanzt worden seien. Das habe er schon beim letzten Mal moniert. Aber trotzdem wiederhole sich das und mache viel Steuergeld kaputt. „Da wurden Zentner von Pollen und Nektar für nichts und wieder nichts vernichtet!“ Es sollte, fand Niedermeier daher, nur das weggeschnitten werden, was die Sicht an der Straße behindere.

copy-of-rds-bv-dah-pellheim---walter-niedermeier.jpg © Sponder

Der OB betonte, dass die Stadt an der Staatsstraße nicht zuständig sei, sondern das Staatliche Bauamt Freising. Die Stadt selber sei für dieses Thema sehr sensibilisiert, und Stadtgärtner Stefan Tischer lege sogar eigens Blühwiesen an und schneide nur das Nötigste weg. Vielleicht solle Tischer mal dem Staatlichen Bauamt erklären, wie man es richtig macht, meinte er ironisch.

Das gegenteilige Problem, nämlich zu wenig geschnittene Büsche an der Straße von Pellheim nach Assenhausen in der ersten Kurve, kritisierte Josef Hofbauer. Von Pellheim kommend 100 Meter vorher stünden rechts Warnbaken, damit niemand ins Bankett fährt. Doch jetzt geschehe genau das auf der linken Seite. Hartmann versprach, beides aufzunehmen und an den Bauhof weiterzuleiten.

Vor den Anliegen der knapp 30 Anwesenden bei der Bürgerversammlung, die von fünf jungen Musikanten der Knabenkapelle Dachau musikalisch eingeleitet worden war, hielt der OB wieder seinen Jahresrückblick. Zu Beginn des Jahres 2023 hatte Dachau exakt 48 361 Einwohner, 494 oder rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Zuwachs entfalle fast ganz auf den Zustrom der Ukrainer. Hartmann dankte allen, die sich um die Flüchtlinge gekümmert hätten.

Trotz Corona-Pandemie und russischem Angriffskrieg mit Energiekrise und Inflation als Folgen betrage der Schuldenstand der Stadt genau 94 000 Euro, also ziemlich genau zwei Euro pro Einwohner. Das bleibe voraussichtlich auch heuer so. Trotzdem kritisierte der OB die immer prekärer werdende Lage der Kommunen im Land, die er vor allem dem Freistaat anlastete. Da zitierte er seinen CSU-Kollegen Stefan Kolbe aus Karlsfeld, der einen grundlegenden Systemwandel in der Finanzausstattung der Kommunen eingefordert hatte.

Neben den Fortschritten bei der Digitalisierung von mittlerweile 50 Verwaltungsleistungen für die Bürger wie Fischereischein, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte oder Hundesteuer ging der OB auch wieder auf die bauliche Erfolgsbilanz der Stadt ein. Unter anderem nannte er die 19 neuen, geförderten Wohnungen. Die Stadtbau GmbH verfüge somit jetzt über 1343 günstige Wohnungen.

Mit einem Lob für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Pellheim beendete Hartmann nach einer guten halben Stunde die Versammlung.

Reinhard-Dietmar Sponder