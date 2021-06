Baustellen-Ärger in Dachau-Süd: Fußgängerüberweg mitten in Einfahrt verlegt

Gefährlich unübersichtliche Situation: Der verlegte Fußgängerüberweg endet jetzt direkt in einer Einfahrt in der Hermann-Stockmann-Straße. Zudem erschwert die Linde rechts neben dem Tor die Sicht auf die Straße.

Laut Stadt gibt es leider keine Alternative

von Stefanie Zipfer schließen

Wegen Bauarbeiten an der Hermann-Stockmann-Straße hat die Stadt die Fahrbahn rund um die Baustelle halbseitig gesperrt sowie einen Fußgängerüberweg verlegt. Dieser endet nun direkt in der – ohnehin unübersichtlichen – Grundstückseinfahrt von Peter Reischl. „Ein Unding“, sagt der Anwohner.

Dachau – Klar, eine große Baustelle vor der Haustüre ist nie schön. Aber mit dem Bauträger, der derzeit in der Hermann-Stockmann-Straße eine große Wohnanlage baut, habe er „ein gutes Einverständnis“. Weniger einverstanden ist Peter Reischl allerdings mit dem, was das städtische Ordnungsamt vor seinem Grundstück angelegt hat. Als er vor knapp zwei Wochen aus dem Urlaub zurück nach Dachau gekommen sei, habe er sich gefragt: „Na toll, und wie komm’ ich jetzt in meine Einfahrt?“

Wobei: Das Einfahren in sein Grundstück mit der Hausnummer 35 ist das kleinere Problem. Das Ausfahren, das wegen einer alten Linde, die der Stadt gehört und in direkter Linie vor seiner Ausfahrt steht, ohnehin unübersichtlich ist, gestaltet sich nun richtig kompliziert. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Stadt die Hermann-Stockmann-Straße im Baustellenbereich halbseitig gesperrt und einen Fußgängerüberweg verlegt hat – und zwar direkt in die Grundstücksausfahrt Reischls.

Wenn er, seine Familie oder Kunden nun aus der Ausfahrt herausfahren wollten, täten sie dies „ohne Sicht auf den kommenden Verkehr“. Zudem fahre er nun „unvermeidbar auf den Fußgängerüberweg“ – der gerade morgens und mittags von unzähligen Schulkindern der Grund- und Mittelschule Dachau-Süd genutzt würde.

Reischl betont, grundsätzlich Verständnis dafür zu haben, „dass man eine Baustelle absichern muss“. Aber hier könne man vermuten, „dass hier ohne Sinn und Verstand gearbeitet wurde“. Vorsorglich habe er die Verwaltung auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass er die Stadt belangen werde, „wenn hier durch unsachgemäße fahrlässige Weise Gefahr für Leib und Leben entsteht“. Sollte an seinem Grundstück durch diesen „Schildbürgerstreich“ ein Kind überfahren werden, dann wäre – zu Recht! – „der Teufel los“!

Josef Hermann, Hauptamtsleiter im Rathaus, nimmt sein Ordnungsamt jedoch in Schutz. Der Standort des Fußgängerüberwegs sei „unbestritten schwierig und eng“, aber alternativlos. Man könne nicht einfach 20 Meter weiter oder an sonstigen beliebigen Stellen einen Überweg einrichten: Dieser brauche einen „Anschluss“, sprich einen abgesenkten Bordstein, da sonst Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen Probleme bekämen. Und ja, wenn man die Hermann-Stockmann-Straße weiter stadteinwärts fahre, gebe es zwar eine für einen Überweg geeignete Stelle mit Bordsteinabsenkung, doch sei diese zu weit weg von der vor der Baustelle aufgestellten Behelfsampel. Die „Räumzeiten“ auf dem von Stadtbussen, Lkws und Autos befahrenen Straßenabschnitt seien dann zu lang, in der Folge müssten die Ampelschaltungsintervalle verlängert werden und die Fahrzeuge noch länger warten.

Hermann gibt aber auch zu, dass man bei der Stadt sowie bei der Polizei den Groll Reischls verstehen kann. Die Situation sei „ganz schwierig“, weshalb es auch bereits einen „Vor-Ort-Termin“ gegeben habe. Die Ergebnisse dieses Termins würden nun zusammengefasst und umgesetzt, ein entsprechendes Schreiben an Grundstücksbesitzer Reischl werde verschickt.

In einem ersten Verbesserungsschritt soll nun die Schaltzeit der Fußgängerampel verlängert werden, die Reischl zufolge anfangs „gemessen vier Sekunden“ war und die Schulweghelfer vor die Herausforderung gestellt habe, die Kinder in dieser kurzen Zeit über die Straße zu bringen.

Nicht mit sich reden lässt die Stadt allerdings beim Thema Linde. Auch hier gibt Hermann zu, dass der Baum ziemlich nah an Reischls Ausfahrt stehe. Aber es habe eine „Gesamtabwägung“ stattgefunden: Die 50 Jahre alte Linde sei „zumutbar“, da ihr ökologischer Wert für Vögel und Insekten größer sei als die Gefahr, den sie für den Verkehr bedeute.