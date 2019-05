Hier wird’s für Autofahrer eng

Baustellen in Stadt und Landkreis Dachau sind vor allem für Autofahrer oft ein Ärgernis. Doch sind sie notwendig, um die Verkehrswege auf Vordermann zu bringen.

Andreas Meyer, Leiter der Abteilung Tiefbau der Stadt Dachau, Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamts Dachaus und Ulrich Grad, Gebietsinspektor für Dachau und Fürstenfeldbruck beim Staatlichen Bauamt Freising, geben einen Überblick über die aktuellen und kommenden Baustellen im Stadtgebiet und im Landkreis.

- Die Stadtwerke Dachau legen in der Zeit von 20. Mai bis zum 7. Juni im Bereich der Baustelle für das neue Hallenbad zwei neue Grundstücksanschlüsse für Abwasser an der Ludwig-Dill-Straße. Deshalb ist die Straße nur einseitig befahrbar. Zudem wird an der Brucker Straße von der Heinrich-Nicolaus-Straße bis zur Ludwig-Dill-Straße ein neuer, lärmmindernder Belag aufgetragen. Die Arbeiten sollen in den Pfingstferien innerhalb einer Woche geschehen. Dabei wird der Abschnitt mehrere Tage voll gesperrt.

- Von 26. August bis zum 7. September kommt es in Dachau zu einer Asphalterneuerung an der Alten Römerstraße im Bereich der Sudetenland- und Schleißheimerstraße. Es erfolgt eine Vollsperrung. Der Verkehr wird über das Gewerbegebiet umgeleitet.

- Für den Herbst ist in Dachau eine Radwegverbreiterung an derSchleißheimerstraße von der Alten Römerstraße bis Obergrashof geplant. Dafür wird die Fahrbahn verengt, um einen daneben laufenden, vorübergehenden Radweg zu schaffen.

- Ebenfalls im Herbst werden in Dachau fünf Bushaltestellen barrierefrei: zwei am Rathaus, eine an der Gottesackerstraße und zwei am Obergrashof.

- Am Zebrastreifen an der Mittermayerstraße wird im Herbst eine Fußgängerampel entstehen und die Fahrbahn dafür teilweise halbseitig gesperrt.

- Der Fuß- und Radweg am Parkplatz auf Höhe der Schulen an der Geschwister-Scholl-Straße und Feldstraße wird im vierten Quartal verlängert.

- Im Herbst soll die Mitterndorfer Brücke über die Maisach erneuert werden. Dafür wird die Straße komplett gesperrt, für Fußgänger wird eine provisorische Brücke errichtet.

- Auf der Kreisstraße Dah 10wird momentan die Ortsdurchfahrt in Rettenbach(Gemeinde Vierkirchen) ausgebaut. Der Beginn war im April dieses Jahres und soll im Frühjahr 2020 fertig gestellt werden.

- In Langenpettenbach wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Die Bauphasen sind in drei Abschnitte eingeteilt, der erste wird voraussichtlich zum 26. Juli beendet. Die Erneuerung soll bis in den Herbst dauern.

- An der Anschlussstelle der B 471 zum Gewerbegebiet Gada wird seit Anfang Mai der Kreisverkehr einschließlich der Anschlussrampe erneuert. Die Baustelle soll zu Beginn der Sommerferien – bis zum 27. Juli – beendet werden.