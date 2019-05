Eigentlich wollten sie nur den Opfern helfen: Zwei Ersthelfer sind in der Nacht auf Mittwoch nach einem Unfall in Dachau geschlagen worden – von den Unfallopfern.

Dachau–In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch hat sich nach Angaben der Polizei Dachau ein Unfall in Dachau ereignet. Ein BMW-Fahrer mit Beifahrer war auf der Alte-Römerstraße in Richtung KZ-Gedenkstätte unterwegs. Plötzlich geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Vier Zeugen eilten zu dem BMW und boten den beiden Insassen, einem 30-jährigen und einem 22-jährigen Münchner, Hilfe an.

Die vermeintlichen Unfallopfer schlugen jedoch sofort zu und verpassten den Ersthelfern unter anderem Faustschläge ins Gesicht, wie ein Sprecher der Dachauer Polizei mitteilte. Ein 26-jähriger Haimhauser und ein 29-jähriger Röhrmooser wurden leicht verletzt.

Dachau: Vermeintliche Unfallopfer prügeln auf Ersthelfer ein

Die beiden Münchner ergriffen mit ihrem Auto die Flucht. Doch die bereits alarmierte Polizei konnte die beiden Flüchtigen schließlich in der näheren Umgebung antreffen und kontrollieren. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab bei beiden Männern Werte deutlich über einem Promille, so die Polizei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die erforderlichen Maßnahmen, unter anderem eine Blutentnahme, durchgeführt. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

Der Sachschaden durch den sich zuvor ereigneten Verkehrsunfall wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

no

Mehr News aus Dachau und Region:

Warum beißt ein Hund, der jahrelang unauffällig in einer Familie lebt, plötzlich zu? Ein Sachverständiger ordnet die Dobermann-Attacke von Haimhausen ein.

Ein unbekannter Mann hat in Karlsfeld Grundschüler gefragt, ob er sie fotografieren darf. Ein Bub stimmte zu. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Feuerwehrkommandant Christian Ebert bekommt die Bayerische Rettungsmedaille. Beim Großbrand von Manthal im Mai 2018 lotste er sieben Menschen nachts aus deren Haus, während die Flammen direkt nebenan ein ganzes Areal zerstörten.