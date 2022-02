Tierwohlkampagne von Aldi: Bayerischer Bauernverband übt scharfe Kritik - „Existenz steht auf dem Spiel“

Von: Verena Möckl

Für die große Werbekampagne für mehr Tierwohl erntet Aldi auch Kritik, unter anderem von Landwirten aus dem Landkreis Dachau.

Dachau - Der Discounter Aldi hat eine große Werbekampagne für mehr Tierwohl gestartet: Das Frischfleisch-Sortiment soll bis 2030 konsequent auf die tierwohlgerechteren Haltungsformen 3 und 4 umgestellt werden. Das bedeutet: mehr Frischluft und Platz für die Tiere sowie Futter ohne Gentechnik. Bei Eigenmarken soll künftig keine Frischmilch mehr aus Haltungsform 1 verkauft werden.

Scharfe Kritik der Bauern zum Vorgehen von Aldi

Auf den ersten Blick eine tolle Sache. Doch die bayerischen Bauern sind über das Vorgehen von Aldi verärgert. In einem offenen Brief hat der Bayerische Bauernverband (BBV) nun Wut abgelassen.

„Aldi inszeniert sich als Hüter und Unterstützer von Tierwohl in der Landwirtschaft. Tatsächlich erleben wir Aldi aber anders: Aggressive Niedrigpreisstrategien, auch für Tierwohl-Fleisch“, schreibt der bayerische Bauernpräsident Walter Heidl.

Auch in Dachau zeigt sich der BBV wütend und enttäuscht. „Vollmundig und mit großen Anzeigen kündigt der Lebensmitteldiscounter Aldi aktuell einen Haltungswechsel für mehr Tierwohl an. Und knausert auf der anderen Seite beim Tierwohl“, so der Vorwurf in der Pressemitteilung.

Scharfe Kritik an Tierwohlkampagne von Aldi: BBV fordert Ende der Niedrigpreise

Einen Haltungswechsel fordert der Bayerische Bauernverband von dem Discounter Aldi. © BBV

Simon Sedlmair, Kreisobmann des BBV im Landkreis Dachau, fordert ein Ende der Niedrigpreise. „Die Standards in Sachen Tierwohl steigen. Doch die Frage, wer die damit verbundenen Kosten trägt, ist offen“, ärgert sich Sedlmair. „Die Existenz dutzender Höfe im Landkreis Dachau steht auf dem Spiel.“

In einer Stellungnahme zeigte sich Aldi verständnisvoll. „Die Situation der Landwirte ist ein besonderes Anliegen, da die Bäuerinnen und Bauern für uns mit die wichtigsten Partner bei der Umsetzung dieser Transformation sind“, sagte Pressesprecherin Berit Kunze-Hullmann auf Nachfrage.

Klar sei, dass sich die höheren Kosten der Landwirte für bessere Haltungsbedingungen auf den Preis auswirken, so die Aldi-Sprecherin. Fleisch und Milch der Tierwohl-Haltungsformen könne es daher nicht zum Preis von konventioneller Ware geben. „Das haben wir auch nie so kommuniziert“, beteuerte Kunze-Hullmann.

Wie sich die Preise langfristig entwickeln, lasse sich laut Aldi heute noch nicht verlässlich vorhersagen. „Schlussendlich muss sich auch der Lebensmittelhandel nach Angebot und Nachfrage auf dem Markt richten.“

Aldi: Höhe des Auszahlungspreises durch Kartellrecht festgelegt

Wie hoch der Auszahlungspreis an die Landwirte letztlich sei, könne der Discounter nicht unmittelbar beeinflussen, da es durch das Kartellrecht festgelegt sei, sagt Kunze-Hullmann. Man wolle mit dem Ausbau der Tierhaltungsformen den Landwirten Planungssicherheit geben.

„Preisaufschläge im Handel allein werden bei den komplexen Marktstrukturen nicht ausreichen“, meint die Aldi-Sprecherin. Nur die Politik könne den landwirtschaftlichen Betrieben über Jahre hinweg finanzielle Sicherheit geben.

Der Bayerische Bauernverband sieht Aldi in der Verantwortung. Bauernpräsident Heidl fordert daher von dem Discounter eine angemessene Honorierung von Tierwohl, die Berücksichtigung der besonderen Situation kleinerer Betriebe sowie mehr Nebeneinander der verschiedenen Haltungsformstufen: „Das wäre ein ernsthafter gemeinsamer Weg hin zu mehr Tierwohl, der auch die kleineren Betriebe mitnehmen würde, statt sie aus dem Markt zu drängen.“

Im Landkreis Erding haben Bauern ihren Protest gegen Aldi auf die Straße getragen.

