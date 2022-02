Ukraine-Transport des BRK im Februar nicht möglich

„Grundsätzlich wären wir bereit gewesen“: Dennoch fährt das BRK Dachau im Februar nicht in die Ukraine, obwohl ihre Hilfsgüter dringend notwendig wären. © brk dachau

Das BRK Dachau kann seinen aktuellen Ukraine-Transport wegen der Kriegsgefahr nicht durchführen.

Dachau – Die Internationale Hilfe des BRK Dachau kann ihren aktuellen Hilfstransport in die Ukraine nicht durchführen. Wegen der verschärften Grenzkontrollen von humanitären Hilfstransporten, der unsicheren politischen Lage mit dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze sowie den massiv gestiegenen Coronazahlen musste die Lieferung von Hilfsgütern durch Helfer des Rotkreuzkreisverbandes Dachau im Februar nach Uzghorod abgesagt werden.

Der Leiter Internationale Hilfe im BRK Dachau, Timo Weiersmüller, bedauert dies zutiefst. Er erläutert: „Grundsätzlich wären wir bereit gewesen, auch einen schwierigen Grenzablauf, wie er uns von unserer ukrainischen Dolmetscherin angekündigt wurde, in Kauf zu nehmen.“

Doch weder das Deutsche Rote Kreuz noch der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Leonhard Stärk, sahen eine Möglichkeit, aus ihrer Fürsorgeverpflichtung heraus eine Genehmigung zu erteilen. „In den ländlichen Regionen ist die Not sehr groß, aktuell kommt zur Armut noch die Angst hinzu“, berichtet Timo Weiersmüller. Ein Krieg in der Ostukraine hätte für das ganze Land dramatische Auswirkungen. Vor allem bei Medikamenten und Lebensmitteln ist die Ukraine von Russland abhängig.

Den Helfern aus Dachau fällt diese Entscheidung schwer, denn das BRK Dachau leistet seit nunmehr 30 Jahren Hilfe im Ausland. Zwei bis vier Mal pro Jahr fahren sie mit Lastzügen in die Ukraine und bringen Hilfsgüter in Krankenhäuser, Pflegeheime und Waisenhäuser: Rollatoren, Rollstühle, Krankenbetten und andere medizinische Hilfsmittel.

Mit den beiden unterstützen Regionen Iwano Frankiwsk und Uzhgorod hat sich im Lauf der Jahre eine Partnerschaft entwickelt. Im vergangenen Oktober transportierte Weiersmüller mit den ehrenamtlichen Helfern Hans Ramsteiner, Peter Tartler, Gertraud Spaderna, Melanie Fritsch, Peter Sedlmair, Ludwig Szilard und Andreas Altenbuchinger 20 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine. „Der Bedarf ist enorm“, berichtet Weiersmüller.

Vor einem knappen Jahr erreichte das Team der Internationalen Hilfe im BRK Dachau ein außergewöhnlicher Hilferuf: In der Ukraine waren die Corona-Infektionszahlen so dramatisch gestiegen, dass rasch Hilfskrankenhäuser aufgebaut oder bestehende Krankenhäuser, wie in Lwiw, erweitert werden mussten. Das BRK Dachau lieferte in Zusammenarbeit mit dem Nachbarkreisverband Neuburg-Schrobenhausen 115 Krankenbetten. „Schon in normalen Zeiten herrscht hier ein massiver Mangel an Betten“, so Weiersmüller. Es fehlt den Menschen dort an allem.

Aus diesem Grund hat das BRK Dachau 2018 das Projekt „Krankenschwestern für die Ukraine“ ins Leben gerufen, nachdem der ukrainische Staat die Finanzierung eingestellt hatte. Die Rotkreuzschwestern betreuen alte, kranke oder alleinstehende Menschen, die sich nicht mehr allein versorgen können. Dem Projektleiter Hans Ramsteiner ist es gelungen, Sponsoren zu finden und die Versorgung durch elf Rotkreuzschwestern mittlerweile bereits im vierten Projektjahr zu sichern. Eine Rotkreuzschwester versorgt rund 20 Patienten.

Für das bevorstehende fünfte Projektjahr konnte Hans Ramsteiner bisher allerdings nur für fünf Krankenschwestern eine Finanzierung sichern. „Wir brauchen dringend weitere Sponsoren“, betont er. Und auch Timo Weiersmüller hofft auf Verstärkung. Der 30-jährige Dachauer hat vor zwei Jahren die Leitung der Internationalen Hilfe von Peter Sedlmair übernommen und sucht tatkräftige Mitstreiter: „Sobald es möglich ist, fahren wir mit Lkw wieder in die Ukraine. Wir lassen die Menschen dort nicht im Stich!“

Er steht im engen Austausch mit dem Generalsekretariat des DRK in Berlin und dem Roten Kreuz in der Ukraine. Es wurde bereits mit ersten Gesprächen begonnen, um den Weg wieder einfacher gestalten zu können. Weiersmüller sagt: „Bis ein Ergebnis feststeht, werden wir unsere Partner natürlich nicht ohne Hilfsgüter lassen und werden uns mit der Beauftragung von ukrainischen Speditionen aushelfen.“ dn

Sponsoren

für die Krankenschwestern in der Ukraine werden dringend gesucht: IBAN: DE98 7009 1500 0000 0259 09 bei der VR-Bank Dachau oder IBAN: DE97 7005 1540 0000 9234 66 bei der Sparkasse Dachau; Kennwort: Krankenschwestern für Iwano Frankiwsk.