MD-Gelände: Bauausschuss berät über Verkehrsknoten Thoma-/Ostenstraße

Von: Petra Schafflik

Die Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße/Ostenstraße spielt eine Schlüsselrolle für den Verkehrsablauf rund ums MD-Gelände. Doch für eine ideale Straßenplanung fehlt der Platz. © petra schafflik

Der Dachauer Bauausschuss berät über den Verkehrsknotenpunkt Ludwig-Thoma-/Ostenstraße und merkt schnell: „Die eierlegende Vollmilchsau“ wird nicht zu finden sein. Die Stadträte müssen nun kreativ werden.

Dachau – Wenn auf dem ehemaligen MD-Gelände künftig ein neues Stadtviertel entsteht, muss das neue Quartier ins städtische Verkehrsgeschehen eingebunden werden. Kernpunkte dafür stehen länger schon fest: Der Bahnuntergang an der Freisinger Straße wird durch eine Unterführung ersetzt, an der Ecke Freisinger Straße, Mittermayerstraße kommt ein Kreisverkehr und zwischen Bahnlinie und neuem Viertel entsteht eine „Bahnrandstraße“. Doch wie läuft der Verkehr rund ums Gebiet?

Ausschuss gefällt keine der drei Varianten für Gestaltung der Kreuzung Thoma-/Ostenstraße

Als neuralgischer Punkt erweist sich die Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße/Ostenstraße, die gleichzeitig eine Schlüsselrolle im Verkehrsgeschehen dort spielen wird. Das zeigten Planungsvorschläge, die jetzt im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt wurden. Zwar wurde eine Entscheidung auf Antrag der CSU vertagt. Doch eines steht fest: „Es gibt auf Basis der aktuellen Rechtslage keine Variante, die allen gerecht wird. Man muss einen Kompromiss suchen“, erklärte Bauamtsleiter Moritz Reinhold. Die Stadträte wollen nun „kreative Ideen“ suchen, gerade auch für den Radverkehr. In einer gemeinsamen Sitzung sollen dann Verkehrs- und Bauausschuss erneut beraten.

Alternativen wurden durchgespielt: Einer zieht immer den Kürzeren

Alternativen für die Verkehrsführung rund um die Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße/Ostenstraße wurden durchgespielt. Alle auf Basis der Verkehrszählung von Februar 2020 und mit der Annahme, dass der motorisierte Verkehr weiterhin ganz allgemein – auch ohne neues Stadtviertel – stetig zunehmen wird.

Die Ergebnisse erläuterte Bauamtsleiter Reinhold. Werde „fahrradfreundlich“ geplant, also mit beidseitigen Schutzstreifen, müssten separate Abbiegespuren in der Ludwig-Thoma-Straße entfallen. Die Folge wäre – so die Berechnung – eine Überlastung der Kreuzung zu den Hauptverkehrszeiten. Flüssig abwickeln ließe sich der Verkehr, wenn es „keinerlei Fahrradangebote“ gibt.

Bleibt ein Kompromiss, der aber zu Lasten der Fußgänger gehe, „weil die Fläche einfach nicht mehr wird“. In dieser Version würden die Fahrspuren für den Autoverkehr schmäler, Radschutzstreifen regulär eingeplant, doch der Gehweg müsste die Mindestbreite unterschreiten.

Rechtliche Bedenken für Sperrung und Fahrradstraße

Geprüft wurden auch Optionen, bei denen der Verkehr anders gelenkt wird. Wie unter dem Stichwort „Modaler Filter“ eine Sperrung der Ostenstraße an der Unterführung, ein Vorschlag des Bündnis für Dachau. Oder die Ausweisung der Ostenstraße als Fahrradstraße. Auch verschiedene Einbahnregelungen wurden untersucht. Für alle Varianten gebe es rechtliche Bedenken, so Reinhold.

„Die eierlegende Wollmilchsau werden wir nicht finden. Die Ludwig-Thoma-Straße und Mittermayerstraße sind wie sie sind.“

Einen Kompromiss gelte es zu suchen, „bei dem Auto- und Radfahrer noch ihr Recht haben“, betonte Verkehrsreferent Volker C. Koch. „Die eierlegende Wollmilchsau werden wir nicht finden. Die Ludwig-Thoma-Straße und Mittermayerstraße sind wie sie sind.“ Vielleicht lasse sich der Gehweg auf Höhe der Steinmühle an den Mühlbach verlegen, sodass im Straßenraum Platz für Radler entsteht, schlug Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) vor. Schon jetzt würden dort viele auf der falschen Seite radeln, weil sie auf dieser Hauptroute zum S-Bahnhof „dazu genötigt werden“, sagte Kai Kühnel (Bündnis). Er plädierte dafür, „die Zeit zu nutzen und sich noch viele Gedanken zu machen“.

Die Prognose, die von einer ständigen Zunahme des Autoverkehrs ausgehe, kritisierte Thomas Kreß (Grüne). „Das ist Denken von früher.“ Die Straßenverkehrsordnung werde überarbeitet. „Vielleicht können wir doch die fahrradfreundliche Variante fahren.“

Nun ist die Kreativität der Räte gefragt

Bei der Planung müsse man sich „an den gesetzlichen Rahmen halten“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). „Aber das verbietet uns nicht das Denken.“ Die Stadträte sind aufgerufen, kreative Ideen zu entwickeln. Kernfrage werde sein, so der OB, wie der Radverkehr sicher geführt werden kann. „Auf der Fahrbahn oder vielleicht durch attraktive Verbindungen durchs Gelände.“