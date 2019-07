Bei Bergkirchen: Schwiegersohn rammt Pferdehof-Besitzer

Vor eineinhalb Jahren ist ein seit langem gärender Familienstreit auf einem Bergkirchner Pferdehof eskaliert: Der mehrfach vorbestrafte Schwiegersohn hatte den auf einem Traktor sitzenden Hofbesitzer mit seinem BMW zu rammen versucht. Dafür setzte es am Dachauer Amtsgericht nun eine harte Strafe.

Nein, ein Traum-Schwiegersohn ist er wahrlich nicht. Hoch verschuldet und mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen Wuchers und Nötigung, wobei ein behinderter junger Mann um viel Geld gebracht wurde (wir berichteten) – hatte der 25-Jährige auch noch die Tochter des Hauses auf die schiefe Bahn gelenkt.

Seit 2012 kannte sich das Paar, 2015 wurde geheiratet; schnell zog der gebürtige Münchner zu seiner Liebsten, die auf dem Hof ihrer Eltern bei Bergkirchen wohnte. Ihren erlernten Beruf als Fleischereifachverkäuferin übte die junge Dame dabei längst nicht mehr aus, vielmehr hatte sie ihren Eltern versprochen, auf dem elterlichen Pferdehof zu helfen. Ihr Angetrauter war offiziell als selbständiger Landwirt gemeldet, tat sich aber ebenfalls nicht durch allzu großes Engagement auf dem Hof seiner Schwiegerleute hervor.

So war es kein Wunder, dass der Hofbesitzer nicht gerade begeistert war vom neuen Familienmitglied. Zudem nervte es ihn, dass das junge Paar sein „ganzes Glump“, also vor allem Brennholz und Altreifen, auf einem Anhänger mitten auf dem Hof stehen ließ. Mehrfach, so betonte der 72-Jährige vor Gericht, habe er daher angemerkt, dass die jungen Leute den Anhänger wegfahren sollten. Dass die Auseinandersetzungen darüber im Lauf der Zeit an Schärfe zunahmen, gaben beide Seiten zu. Als „Taugenix“ und „A...loch“, das „nix wert“ sei, habe ihn der Schwiegervater beschimpft, gab der junge Mann zu Protokoll.

Dass der Streit vor Gericht landete, lag schließlich daran, dass der Landwirt am 19. Dezember 2017 Fakten schaffen wollte. Mit seinem polnischen Hof-Helfer befestigte der Landwirt den störenden Anhänger des Schwiegersohns an seinem Traktor und wollte diesen wegfahren. Der 25-Jährige sah das, sprang in seinen BMW, gab Gas und rammte mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 km/h den Traktor. Dabei zerstörte er nicht nur sein Auto, sondern verletzte sich, da er nicht angeschnallt war, auch noch selbst erheblich. Bei einer Fahrstrecke von zirka elf Metern sei dies „wie gegen eine Wand fahren“, erklärte ein Unfallgutachter vor Gericht. Bremsspuren habe man nicht gefunden.

Die Verteidigerin des jungen Mannes versuchte, die Sache so darzustellen: Der Angeklagte habe den Traktor nur blockieren wollen und sei auf dem gefrorenen Kies völlig unbeabsichtigt in den Traktor gerutscht. Niemand bei klarem Verstand sei doch so verrückt und würde seinen BMW mutwillig zerstören! „Gegen einen Traktor verliert man doch immer“, so die Anwältin.

Richter Lukas Neubeck, der den Angeklagten schon von früheren Verhandlungen kannte, gab ihr in diesem Punkt zwar recht, glaubte diese Version der Geschichte aber dennoch nicht. Der 25-Jährige sei sich vielmehr absolut im Klaren darüber gewesen, dass sein Schwiegervater nicht angeschnallt im Traktor saß, dass dieser dort keine Kopfstütze hatte und dass auch noch der Hof-Helfer in der Nähe stand.

„Zum Glück ist nicht mehr passiert, aber das war nur Zufall“, so Neubeck. Tatsächlich rettete sich der Hof-Helfer mit einem Sprung zur Seite, der Landwirt erlitt ein Schleudertrauma.

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilte Neubeck den 25-Jährigen daher zu einer Haftstrafe von neun Monaten sowie einem zehnmonatigen Führerscheinentzug. Der Angeklagte, so Neubeck, habe sich als „völlig ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen erwiesen“.

Dass er die Haftstrafe diesmal auch tatsächlich wird antreten müssen, darüber bestand am Ende kein Zweifel. Zwar hatte Neubeck den jungen Mann schon einmal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zwölf Monate hätte er wegen Wuchers in Haft gehen sollen. Das Landgericht München hatte dieses Urteil jedoch in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Eine der Bewährungsauflagen war, dass der 25-Jährige bis auf weiteres ein straffreies Leben führen solle. Zwei Monate später rammte er seinen Schwiegervater...