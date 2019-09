Gefährliches Wendemanöver auf der B471

Samstagmittag sind zwei Autofahrer auf der B 471 gewendet und haben so einen Verkehrsunfall verursacht.

Gegen 11.45 Uhr war ein 48-jähriger Skoda-Fahrer auf der B 471 in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Vor der A 8 staute sich der Verkehr zu dem Zeitpunkt etwa drei Kilometer zurück. Der Mann aus Feldkirchen vollzog daher ein Wendemanöver auf der Bundesstraße; das Gleiche tat ein 48-jähriger Münchner mit seinem Renault. Dabei übersahen die beiden einen entgegenkommenden Peugeot, der den Skoda streifte und anschließend noch mit dem Renault kollidierte. Der Fahrer im Peugeot, ein 76-jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis, blieb, ebenso wie die anderen beiden Verkehrsteilnehmer, unverletzt. Allerdings entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Gegen die zwei Autofahrer, die auf der B 471 trotz Verbots wendeten, wird nun wegen einer Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. pid