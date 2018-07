Eine Frage der Länge

Im Sommer wird bei der Kleidungwahl der Stoff häufig weniger und die Haut mehr. Doch im Berufsleben gelten oft andere Regeln. Besonders bei Männern ist eine luftige und sommerliche Garderobe regelrecht verpönt.

Von Claudia Lepuch

Dachau– Sengende Hitze und drückende Schwüle – diese Kombination war prägend für den Frühsommer im Landkreis. Oft zeigten die Thermometer bereits in den Morgenstunden Temperaturen über 20 Grad an. Für viele Arbeitnehmer sind an diesen Tagen die kurze Hose und die luftigen Sandalen sehr verführerisch, doch die sind im Berufsalltag oft nicht gern gesehen.

„Bei uns richtet sich die Kleiderordnung nicht nach der Jahreszeit“, so Damian Knöpfle, stellvertretender Pressesprecher bei der Sparkasse Dachau. Der Dresscode für Männer lautet hier „Business Casual“ – lange Hosen, Hemd, geschlossene Schuhe und Sakko. Bei den Damen sieht man es ein wenig lockerer. „Wir vertrauen auf den guten Geschmack der Mitarbeiterinnen. Natürlich sollte der Look nicht zu freizügig oder freizeitorientiert sein. Zuviel nackte Haut ist unerwünscht“, erklärt Knöpfle. Mit diesen Vorgaben gäbe es auch nie Probleme. Alle würden sich daran halten.

Ähnlich ist es auch bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. „Es gibt zwar keine Kleiderordnung, aber gepflegte Alltagskleidung, im Sinne von ,Business Casual‘ ist erwünscht“, erläutert Pressesprecherin Bärbel Schäfer. Zudem sei man eines der ersten Kreditinstitute, das die Krawattenpflicht abgeschafft habe. „Männer sollten bei Kundenterminen mit Sakko erscheinen, Damen mit ordentlicher Kleidung“, so Schäfer. Minirock oder Hotpants zählen da selbsterklärend nicht dazu.

Im Dachauer Rathaus ist die Kleiderordnung kein Thema. „Wir haben formell nichts festgelegt“, sagt Hauptamtsleiter Josef Hermann. Bei männlichen Mitarbeitern seien kurze Hosen im Parteiverkehr allerdings unerwünscht. „Mitarbeiterinnen können im Sommer aber ohne Problem mit einem Rock zur Arbeit erscheinen“, erklärt Hermann. Zurechtweisungen wegen der Kleiderwahl würde es so gut wie nie geben. „Ich erinnere mich an einen einzigen Fall in den letzten Jahren“, überlegt der Hauptamtsleiter.

„Bei heißen Temperaturen können sich die Lehrkräfte auch entsprechend kleiden“, heißt es aus dem Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium. Für Herren ist dieser freie Rahmen trotzdem etwas strenger ausgelegt. „Hier sind lange Hosen und geschlossene Schuhe einfach angebrachter“, so das Gymnasium. Flipflops bleiben den Schülern vorbehalten.

Amtsangemessene Kleidung ist die Vorgabe an die Mitarbeiter des Landratsamtes Dachau. „Wir haben keine konkreten Richtlinien, aber besonders im Bereich der Gremienarbeit ist ein Anzug eine gute Wahl“, sagt Pressesprecher Wolfgang Reichelt. Auch an den übrigen Stellen sind lange Hosen und geschlossene Schuhe bei den Herren willkommener, als luftige Sommerkleidung. Damen sollten darauf achten, nicht zuviel Haut zu zeigen. „Kurze Röcke, bauchfreie Oberteile oder viel Dekolleté sind hier fehl am Platz“, so Reichelt. Für die Mitarbeiter am Bauhof oder bei der Müllbeseitigung gelten eigene Richtlinien. „Je nach Position muss entsprechende Sicherheitskleidung getragen werden. Diese einheitliche Arbeitskleidung wird vom Landkreis zur Verfügung gestellt“, erklärt der Pressesprecher.