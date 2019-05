Verblüffendes Wahlergebnis für die CSU-Spitze

Bernhard Seidenath ist bei der CSU-Kreisvertreterversammlung als Kreisvorsitzender bestätigt worden. Als es um die vier Stellvertreter ging, gab es eine faustdicke Überraschung.

Dachau/Kleinberghofen – Wenn irgendwo ein neuer Vorstand gewählt wird, steht das Ergebnis häufig schon vorher fest. Auch bei der Kreisvertreterversammlung der CSU am Samstagabend im Bürgerhaus Kleinberghofen hätte jeder damit gerechnet, dass es so läuft. Doch es kam anders. Zunächst war noch alles wie vorgesehen: Der Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath stimmte die Delegierten auf die Europawahl ein, und Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler berichtete über die Politik in Berlin: Eine CO2-Steuer dürfe keine „Steuererhöhung durch die Hintertür sein“, erklärte sie, und die Europäische Union solle „kraftvoll die Interessen Europas nach außen vertreten“ sowie Innovationen fördern anstatt in den Angleich der Sozialsysteme zu investieren.

Josef Mederer sprach über die Arbeit des Bezirkstages und Landrat Stefan Löwl über die Herausforderungen durch das Wachstum. Außerdem nutzte Florian Schiller, Fraktionsvorsitzender im Dachauer Stadtrat, die Gelegenheit, um Werbung für den Oberbürgermeisterkandidaten Peter Strauch zu machen.

Die Überraschung kam bei der anschließenden Wahl: Wie erwartet wurde der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath als Kreisvorsitzender mit 124 von 131 möglichen Stimmen bestätigt. Als seine vier Stellvertreter schlug er wieder Rosmarie Böswirth aus Schwabhausen, Eva Rehm aus Erdweg, Helmut Zech aus Pfaffenhofen sowie Tobias Stephan aus Dachau vor. Sie alle hatten dieses Amt bereits in der vergangenen Periode inne – dass sie Konkurrenz bekommen würden, ahnten sie nicht. Doch dann meldete sich Josef Reischl aus Schwabhausen und brachte Julia Grote als stellvertretende Vorsitzende ins Spiel. Die 29-Jährige ist mit 16 der Jungen Union und mit 18 der CSU beigetreten. Sie engagiert sich als JU-Kreisvorsitzende und war in den vergangenen Wahlkämpfen sehr aktiv.

Selbstbewusst, mit blauem Shirt mit der Aufschrift „Klar für unser Land“, kündigte sie an, kandidieren zu wollen. „Man wirft jungen Frauen immer vor, dass sie es nicht versuchen und sich trauen würden“, erklärte sie. „Ich traue mich jetzt einfach mal.“ Niemand hatte zuvor von Grotes Kandidatur gewusst, auch Landrat Stefan Löwl und Bernhard Seidenath nicht.

Die Spannung über den Ausgang der Wahl war im Saal spürbar, man merkte auch den Kandidaten die Aufregung an. Am Ende bekamen Helmut Zech 110, Tobias Stephan 103 und Rosmarie Böswirth 88 Stimmen. Für Julia Grote stimmten 84 Delegierte – und damit mehr als für Eva Rehm, die nur 63 Stimmen erhielt. Damit löst Grote Rehm als stellvertretende Kreisvorsitzende ab. Rehm nahm das Ergebnis still und augenscheinlich auch etwas geschockt zur Kenntnis.

Immerhin hatte die Kreisrätin, die außerdem 18 Jahre zweite Bürgermeisterin von Erdweg war, das Amt als stellvertretende Vorsitzende schon viele Jahre inne. Nach der Versammlung verließ sie schnell den Saal.

Bei Julia Grote dagegen war die Freude umso größer. Die Kandidatur sei eine spontane Idee gewesen: „Es war gar nicht geplant von mir“, sagte sie. Als sie dann aber bei Bernhard Seidenaths Bericht gehört hatte, dass der Altersdurchschnitt im Kreisverband bei 60 Jahren liege, habe sie sich entschlossen, zur Wahl anzutreten. „Ich bin überzeugt, dass die CSU die beste Partei ist, die es in Bayern gibt“, erklärte sie. „Aber wir müssen in der Breite attraktiver werden für junge Menschen und alle Gruppen in der Gesellschaft abbilden.“

Sie wolle sich besonders für die Themen Verkehr, Digitalisierung und Wohnen, darunter auch die Förderung von Einheimischenmodellen, einsetzen. Eine Kreistagskandidatur könnte sie sich ebenfalls gut vorstellen. Spitzenkandidaten der Jungen Union seien zunächst Lena Eberl aus Vierkirchen und Andreas Wagner. Sollten jedoch noch weitere Plätze frei sein, wäre sie zur Kandidatur bereit.

Julia Grote gehört zum Ortsverband Dachau. Mit ihr, Tobias Stephan und dem neugewählten zweiten Schriftführer Michael Putterer ist dieser jetzt stärker im Kreisvorstand vertreten. Das Amt des ersten Schriftführers übernimmt wieder Andreas Wagner aus Karlsfeld, Schatzmeister ist weiterhin Stefan Huber aus Petershausen.

CLAUDIA SCHURI