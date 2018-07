35-Jährige fährt bei Rot über Ampel

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Dienstag eine rote Ampel übersehen und stieß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammen. Beide wurden leicht verletzt.

Gegen 8.45 Uhr war die Vierkirchnerin mit ihrem Nissan in Dachau auf der Freisinger Straße in Richtung Alte Römerstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete sie laut Polizei das für sie geltende Rotlicht und fuhr auf die Kreuzung. Dort prallte sie mit ihrem Pkw gegen den Audi eines 74-jährigen Vierkirchners, der von der Alten Römerstraße nach links in die Freisinger Straße einbiegen wollte. Beide wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro, schätzt die Polizei.

dn