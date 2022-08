Beim Fußballer-Faschingsball in Indersdorf hat es gefunkt

Besuch zum besonderen Jubiläum: Maria und Johann Haas mit Oberbürgermeister Florian Hartmann und Tochter Manuela Schwaiger. © Simone Wester

Seit genau 60 Jahren sind Maria und Johann Haas verheiratet. Am 24. August 1962 waren sie auf dem Standesamt, einen Tag später in der Pfarrkirche St. Peter.

Dachau - Zum besonderen Jubiläum der Diamantenen Hochzeit gratulierte gestern Oberbürgermeister Florian Hartmann mit einem Geschenkkorb. Auch vom Landratsamt kamen Glückwunsche und Aufmerksamkeiten für das Ehepaar, das seit sechs Jahrzehnten Freud und Leid teilt.

Zusammen sind Maria und Johann allerdings schon seit 68 Jahren. Damals wohnten sie noch in Markt Indersdorf. Der heute 87-Jährige wuchs bei seiner Großmutter in Westerholzhausen auf und kannte Maria schon vom Sehen, weil sie öfter mit dem Rad an ihm vorbei zur Arbeit fuhr. Die heute 83-Jährige war damals in einer Schuhfabrik in Weichs beschäftigt. Johann Haas ist gelernter Spengler und Installateur.

Hochzeitsfeier beim „Hupfloher“: Maria und Johann Haas bei ihrer Trauung 1962. © Repro: Simone Wester

Auf dem Fußballer-Faschingsball im damaligen Gasthof Königer in Indersdorf lernten sich die beiden dann näher kennen – und verliebten sich ineinander. Johann Haas war zu dieser Zeit ein begeisterter Fußballer beim TSV Indersdorf, wurde später auch Schiedsrichter und nimmt heute noch an den jährlichen Schiedsrichtertreffen teil.

Heute von den Kindern und den Enkelinnen liebevoll umsorgt

1962 heirateten dann Maria und Johann Haas. 1964 kam Tochter Manuela auf die Welt. 1970 folgte Sohn Christian. Nach einer Zwischenstation in Schleißheim baute die Familie Haas 1983 in Dachau ein Haus, das ein Jahr später bezugsfertig war. Hier wohnen Maria und Johann Haas auch heute noch und werden von ihren Kindern und den Enkelinnen Sandra und Bianca liebevoll umsorgt.

Im Kreise ihrer Familie und Verwandten feiert das Paar am kommenden Wochenende die Diamantene Hochzeit im Augustenfelder Hof. Genau dort, wo sie vor 60 Jahren nach der Trauung auch ihre Hochzeitsfeier hatten. Damals war das noch der „Hupfloher“.

sim