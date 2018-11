Abteilungsleitung Fußball mag nicht mehr

Das kam ohne Vorwarnung: Beim TSV Dachau ist die komplette Abteilungsleitung Fußball zurückgetreten. Es gab Ärger mit der Vereinsführung.

Dachau – Paukenschlag bei der Fußballabteilung des TSV Dachau 1865: Ohne Vorwarnung ist am Dienstag die komplette Abteilungsleitung zurück- bzw. nicht mehr zur Wahl angetreten. Grund sind unüberbrückbare Differenzen mit dem Hauptvorstand des Vereins. TSV-Chef Wolfgang Moll hat angekündigt, der Hauptverein werde die Fußballabteilung bis auf Weiteres kommissarisch führen.

„Bei der turnusgemäßen Jahresversammlung der Fußballabteilung des TSV Dachau 1865 am Dienstagabend stand die bisherige Abteilungsleitung für eine Neu- bzw. Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung“, teilte Moll am Mittwoch mit. „Als Gründe für die fehlende Fortführung gab die bisherige Abteilungsleitung ,unterschiedliche Auffassung bezüglich des Spielbetriebs der Bayernligaherrenmannschaft‘ zum Vorstand des Gesamtvereins an“, so Moll.

Abteilungsleiter Marcel Richter bestätigte diese Formulierung gestern auf Nachfrage. Allerdings wollte er den Rücktritt der Abteilungsleitung nicht allein an der Bayernligamannschaft festmachen. „Es gab vor allem auch unterschiedliche Auffassungen über die Art und Weise der Führung der Fußballabteilung“, so Richter. Mehr wollten die Verantwortlichen gegenüber der Presse nicht sagen.

Dass Richter und Co. nicht mehr zur Verfügung stehen würden, war im Vorfeld der Versammlung innerhalb der rund 400 Mitglieder starken Abteilung nicht bekannt gemacht worden. So konnten auf der Versammlung auch keine Kandidaten für die Nachbesetzung der einzelnen Ämter gefunden werden. Einzig Jugendleiter Sahin Yenisu ist dem Vernehmen nach bereit, weiterzumachen. Moll: „Insoweit wird die Fußballabteilung bis auf Weiteres kommissarisch vom Hauptverein geführt.“

Der Vorstand des TSV bedauere die Rücktritte und Umstände sehr, spreche laut Moll aber zugleich der bisherigen Abteilungsleitung, bestehend aus Abteilungsleiter Marcel Richter, Vize Konrad Kirschberger, Kassier Toni Schröter und 3. Abteilungsleiter Hans Vogelsang, „respektvollen Dank für ihre zum Teil jahrzehntelange Tätigkeit für den Verein aus“. Er spricht von außerordentlichen Verdiensten um die Fußballabteilung des TSV.

Richter war seit 2016 Abteilungsleiter, davor aber schon sieben Jahre lang Trainer der 1. Herren gewesen. Er war damit maßgeblich an den sportlichen Erfolgen beteiligt, denn 2012 stieg man in die Landesliga und zwei Jahre später in die Bayernliga auf. In dieser Zeit war Konrad Kirschberger der Abteilungsleiter, der vor zwei Jahren ins zweite Glied zurücktrat.

Derzeit wird die Mannschaft von Fabian Lamotte trainiert, sie steht auf dem 5. Platz der Bayernliga. Sie hat sich in der fünften Liga Deutschlands etabliert und feiert die sportlich erfolgreichste Phase in der Vereinsgeschichte.

Drei Wochen vor der Winterpause empfangen die 65er am morgigen Samstag um 14 Uhr den TSV Schwaben Augsburg an der Jahnstraße. Man darf gespannt sein, ob die Rücktritte spurlos an der Bayernligatruppe vorbeigegangen sind. dn