Profit ist wichtiger als Kundeninteressen

Liebend gern würde die Stadt Dachau die Westseite des Bahnhofs umbauen. Aber die Bahn hat ganz andere Vorstellungen.

Dachau – Die Verhandlungen mit der Bahn über den Umbau der Bahnhof-Westseite in Dachau gestalten sich äußerst schwierig. Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann im Bauausschuss berichtete, sei die Bahn als Grundstückseigentümer ein äußerst schwieriger Geschäftspartner.

Während die Stadt im Bahnhof einen „Mobilitätspunkt“ sieht und vor allem einen großen Busbahnhof mit rund 25 Linien bauen will, hat die Bahn ganz andere, nämlich vor allem wirtschaftliche Ziele. Laut Bauamtsleiter Michael Simon geht es dem Konzern demnach vor allem darum, auf der Fläche möglichst viel Einzelhandel unterzubringen.

Mit der Bahn darüber direkt zu verhandeln, ist jedoch schwierig. Das „Projekt Dachauer Bahnhof“, so OB Hartmann, werde nämlich an oberster Stelle, vom Bahnvorstand in Berlin entschieden. Dort aber habe das Thema naturgemäß eher untergeordnete Priorität. Allein das Finden eines Termins „mit Berliner Beteiligung“, so Simon, ziehe sich seit vergangenem Dezember.

Dennoch waren sich die Stadträte fraktionsübergreifend einig: Der Bahnhof braucht mehr Platz für Busse und weniger für Einzelhandelsflächen. Daher soll nun eine sogenannte Potenzialuntersuchung ausloten, wie viel Einzelhandel an der Stelle – vor allem im Hinblick auf die nahe Münchner Straße – sinnvoll ist. Dieses Gutachten solle bis Sommer vorliegen, ebenso solle bis dahin eine Grundlagenvereinbarung mit der Bahn bezüglich des geplanten städtebaulichen Wettbewerbs geschlossen werden. Grundsätzlich, so Hartmann, profitiere die Bahn ja von einem funktionierenden Busbahnhof: „Wir bringen ihr die Kunden!“ Dass sich das Unternehmen bislang so unkooperativ zeige, finde er daher nur noch „traurig“.

Das Thema Bahnhof Westseite begleitet die Stadträte seit nunmehr fünf Jahren. Insgesamt soll ein über 35 000 Quadratmeter großes Areal, das von der Post bis zur Schleißheimer Straße reicht, neu überplant werden. Die Bahn hatte sich bislang geweigert, sich an einem städtebaulichen Wettbewerb finanziell zu beteiligen. Würde die Stadt das Thema selbst in die Hand nehmen und die Flächen kurzerhand kaufen wollen, wie es zuletzt im Bauausschuss kurz angedacht wurde, würde dies „einen zweistelligen Millionenbetrag“ kosten, rechnete der OB vor.

Hartmann blieb daher nichts als resigniert festzustellen: „Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind auf die Bahn angewiesen.“ Ein Datum für einen möglichen Baubeginn sei daher nicht möglich: „Jeder Termin wäre unrealistisch, denn es liegt nicht in unserer Hand.“

Stefanie Zipfer