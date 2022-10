„Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit“ im Landkreis Dachau?

Von: Stefanie Zipfer

So kennt man sie, die Symbolfiguren auf öffentlichen Toiletten. (Symbolbild) © magann Panthermedia11915425 IMAGO / Panthermedia

Grüne Politiker in Deutschland hatten zuletzt gefordert, kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung zu stellen. Jetzt wird das auch im Landkreis Dachau diskutiert.

Auch in Dachau ging dieser Wunsch nun ein, formuliert von Marese Hoffmann als Fraktionssprecherin der Grünen im Kreistag. Demnach gebe eine Frau in ihrem Leben „zirka 1920 Euro für Hygieneartikel“ aus, der Kauf von „Schmerzmitteln et cetera“ sei hierbei noch nicht enthalten. Indem man nun in öffentlichen Gebäuden des Landkreises kostenlose Monatshygieneartikel zur Verfügung stelle, leiste man „einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit“, so Hoffmann.

Im Kreisausschuss gibt es unterschiedliche Reaktionen

Im Kreisausschuss am Freitag wollte AfD-Kreisrat Markus Kellerer diesen angeblichen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit nicht erkennen und lehnte es ab, mit dieser Idee „die Verwaltung zu belasten“. Auch Michael Reindl (Freie Wähler) bat um eine Nicht-Behandlung des Themas.

Der Rest des Gremiums, inklusive Landrat Stefan Löwl, zeigte sich offener. Man könne die Anfrage ja zumindest einmal prüfen, fand er. Klar, für die Verwaltung bedeute es nun Arbeit, einen entsprechenden Vorschlag auszuarbeiten, aber am Ende könnten die Kreisräte ja immer noch entscheiden, ob den Mädchen und Frauen des Landkreises das Angebot kostenloser Hygieneartikel gemacht werden soll oder nicht.

Was immerhin schon feststeht: Profitieren von den kostenlosen Monatsartikeln sollen im Landkreis Dachau tatsächlich nur Mädchen und Damen. Wie AfD-Mann Kellerer spitz bemerkte, seien in Stuttgart nämlich auch auf Männer-WCs Tamponautomaten aufgestellt worden! Die Verantwortlichen dort hatten die Bestückung beider Toiletten laut „Bild“-Zeitung damit begründet, dass so auch „nicht-binäre oder Trans-Menschen das Angebot nutzen“ könnten. In Marese Hoffmanns Antrag allerdings ist explizit nur von Damentoiletten die Rede, die entsprechend ausgestattet werden sollten.

Landrat Löwl, der sich zur Stuttgart-Thematik nicht näher äußern wollte und sich stattdessen als „Freund von Unisex-Toiletten“ outete, erinnerte am Ende daran, dass es das Angebot der kostenlosen Hygieneartikel an einzelnen Landkreis-Schulen schon einmal gegeben habe, dieses auf Wunsch der Schulen selbst dann aber eingestellt worden sei.

Eine Schülerin des Gymnasiums Markt Indersdorf erinnert sich noch an die Tamponspender: „Am Anfang war es cool“, berichtet sie. „Aber bald waren die Automaten leider immer leer.“

