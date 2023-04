Bejagung von Krähen abgelehnt

Bundesrat befasste sich mit Initiative Bayerns

Der Bundesrat hat die Initiative Bayerns abgelehnt, den Schutzstatus der Saatkrähe zu lockern. Eine Bejagung in Dachau ist damit weiterhin nicht möglich.

Dachau – Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am Freitag die Initiative Bayerns abgelehnt, den Schutzstatus der Saatkrähe zu lockern. Eine Bejagung ist damit weiterhin nicht möglich, wie Benno Zierer, Betreuungsabgeordneter der Freien Wähler für den Landkreis Dachau, mitteilte. „Die Chance, eine effektive Reduzierung der Bestände an Hotspots wie in Dachau zu erreichen, wurde vorerst vertan“, sagt Zierer. „Aber wir werden nicht locker lassen.“

Saatkrähe bleibt geschützt

Zierer war Initiator des Landtags-Antrags der Freien Wähler, mit dem die Bundesrats-Initiative angestoßen worden war. Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hatte daraufhin den entsprechenden Entschließungsantrag im Bundesrat eingebracht. Ziel war, die bislang streng geschützte Saatkrähe in die Liste der bejagbaren Arten nach der EU-Vogelschutzrichtlinie aufzunehmen. Deutschland sollte dem Beispiel anderer Staaten wie Frankreich oder Schweden folgen. Das habe die Mehrheit der Bundesländer nun ohne Aussprache abgelehnt, so Zierer.

