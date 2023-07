Bekenntnis zum Jugendkulturzentrum

Im denkmalgeschützten Gebäudeteil der MD-Papierfabrik soll das Jugendkulturzentrum entstehen. © Petra Schafflik

Der Familien- und Sozialausschuss plant die Einrichtung eines Jugendkulturzentrums im denkmalgeschützten Gebäudeteil der Papierfabrik MD.

Dachau – Das seit vielen Jahren geplante Jugendkulturzentrum soll wie bisher schon vorgesehen im denkmalgeschützten Gebäudeteil des ehemaligen MD-Geländes entstehen. An diesem Konzept halten die Stadträte fest. Mit großer Mehrheit fiel jetzt im Familien- und Sozialausschuss der Beschluss, das Projekt an genau diesem Standort weiterzuverfolgen. Ein wegweisendes Vorhaben, das mehrere Millionen Euro und auch Zeit kosten wird.

Der Landkreis beteiligt sich nicht an der Umsetzung

Für die Umsetzung der Idee muss der denkmalgeschützte Trakt – und auf Vorschlag der Verwaltung auch die angrenzende ehemalige Kalanderhalle – von der Isaria GmbH als Eigentümerin erworben, danach saniert und umgebaut werden. Bis junge Leute sich im Jugendkulturzentrum treffen können, dort Konzerte, Workshops, Lesungen und Bandproben stattfinden, wird es also noch dauern. Und obwohl diesen Treffpunkt sicher auch Jugendliche aus der Region nutzen werden, „beteiligt sich der Landkreis nicht“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) den Stadträten. Angesichts dieser Unwägbarkeiten hat die Stadtverwaltung jetzt zwei Alternativen ausgearbeitet, die rascher und überschaubarer realisiert werden könnten: einen Umbau des Jugendzentrums-Ost oder einen Neubau für ein Jugendkulturzentrum in kleinerem Format nah dem Schulzentrum Augustenfeld, wo der Bebauungsplan bereits ein JUZ vorsieht. Doch diese Varianten fanden keinen Zuspruch bei den Stadträten.

Einen Standortwechsel soll es nicht geben

Das JUZ-Ost sei ein „etabliertes Angebot, das sollten wir unangetastet lassen“, sagte Anke Drexler (SPD). Ein Standortwechsel „wäre das falsche Signal“, betonte Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU). „Wir sollten am Standort MD-Gelände festhalten, weil wir sonst zum Totengräber des Jugendkulturzentrums werden“. Die wachsenden Bedürfnisse der Jugend ließen sich auf keinen Fall am Standort Augustenfeld unterbringen, erklärte Sabine Geißler (Bündnis für Dachau). „Wir positionieren uns eindeutig für das Jugendkulturzentrum auf dem MD-Gelände.“ Die Grünen sehen ebenfalls den Bedarf für ein Jugendkulturzentrum in entsprechender Größe, so Martin Modlinger. „Ein Jugendkulturzentrum, das was wert ist, gehört ins Zentrum der Stadt. Und das ist das MD-Gelände“, betonte er.

Natürlich befürwortet auch Jugendreferent Berkay Kengeroglu (SPD) das Jugendkulturzentrum. „Das brächte die kulturelle Jugendarbeit auf ein neues Level.“ Allerdings sei die ursprüngliche Idee 20 Jahre alt. Wenn jetzt viel Geld ausgegeben werde, sollten möglichst viele Jugendliche und ihre Bedürfnisse erreicht werden. Kengeroglu plädierte für eine Jugendbefragung, „um möglichst viele Stimmen zu hören“. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion kündigte er an.

Mit großer Mehrheit entschied das Gremium, das Projekt weiter zu verfolgen. Und den Kauf des Gebäudes vorzubereiten. Einzig Markus Kellerer (AfD) sieht dafür „keinen finanziellen Spielraum“.

Hohe Nachfrage der Jugendlichen nach Räumlichkeiten

Im Vorfeld der Sitzung hatte der Kreisjugendring (KJR) sich in einem Schreiben an alle Ausschussmitglieder für das Jugendkulturzentrum am MD-Gelände stark gemacht. „Bis heute ist der Bedarf erheblich: Auf uns kommen aktive Gruppen junger Menschen zu, die sich politisch, sozial oder jugendkulturell engagieren und eine starke Nachfrage nach Räumlichkeiten haben“, heißt es in der Stellungnahme, hinter der als Mitunterzeichner die Initiative Jugendkulturzentrum, der Jugendrat Dachau sowie ein Dutzend weitere Gruppierungen stehen. Die klare Entscheidung der Stadträte freut KJR-Geschäftsführer Ludwig Gasteiger. „Ein starkes Bekenntnis.“

Die Geschichte des Projekts Eine Initiative Jugendkulturzentrum Dachau, in der sich politische Jugendorganisationen, Vereine, Jugendrat und Kreisjugendring zusammengeschlossen haben, legte erstmals 2006 ein Konzept für ein Jugendkulturzentrum vor, als Standort wurde das MD-Gelände ins Spiel gebracht. Seit 2007 steht der Stadtrat dem Projekt positiv gegenüber, mehrfach wurde das Konzept überarbeitet. 2017 entstand eine Machbarkeitsstudie, 2019 beschloss der Familien- und Sozialausschuss, Varianten mit einem Saal für 220 wie 500 Besucher weiter zu verfolgen. Ein Betriebskonzept des Kreisjugendrings steht seit 2022.