Beliebte Gutscheine und Jobkarten

Teilen

Preist die Vorteile der Dachau-handelt-Karte: Geschäftsführer Ralf Weimer. © dachau handelt

Vor gut einem Jahr brachte der Gewerbeverein „Dachau handelt“ ein Gutschein- und Jobkartensystem heraus. Zeit für eine Bilanz.

Dachau – Vor gut einem Jahr brachte der landkreisweite Gewerbeverein „Dachau handelt“, der während der Coronapandemie von der BDS-Ortsgruppe „Die Münchner Straße“, der Werbegemeinschaft Leistung aus Dachau und der Kreisstelle des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands gegründet und dabei von Stadt und Landkreis finanziell unterstützt worden war, ein Gutschein- und Jobkartensystem heraus.

Kaufkraft soll im Dachauer Landkreis gehalten werden

Damit, so das Ziel, sollte die Kaufkraft der Dachauer im Landkreis gehalten werden. Die Jobkarte wurde als wieder aufladbare Gutscheinkarte konzipiert, auf die Arbeitgeber einzahlen und ihren Mitarbeitern so ein steuerfreies Extra zukommen lassen können. Auch bei der Gutscheinkarte kann das Guthaben flexibel eingelöst werden.

Bilanz nach einem Jahr: Das Konzept funktioniert. Wie Ralf Weimer, Geschäftsführer der „Dachau handelt“-GmbH erklärt, gebe es mittlerweile 120 Annahmestellen für die Karten im Landkreis. Die Bandbreite dabei sei „riesig“: So könnten die Gutscheine bei „unzähligen Geschäften und Dienstleistern – vom Bäcker bis zum Restaurant und vom Fahrradgeschäft bis zum Fitnessstudio“ eingelöst werden. Insgesamt seien Gutschein- und Jobkarten im Gesamtwert von knapp 500 000 Euro ausgegeben worden.

Unter dem Motto „Zeig Moral, kauf lokal“ erhoffen sich Weimer und Co., dass im kommenden Weihnachtsgeschäft viele Gutscheinkarten verschenkt würden – die dann in Geschäften des Landkreises eingelöst würden. Dazu solle in den kommenden Tagen „eine neue Kampagne starten“, so Weimer.

Darüber hinaus liegt der Fokus der Verantwortlichen von „Dachau handelt“ weiter auf der Jobkarte. Aus Weimers Sicht sollte „jedes Unternehmen im Landkreis – egal ob es einen Mitarbeiter hat oder 500 – darüber nachdenken, die Jobkarte bei sich einzusetzen“. Die Jobkarte sei nämlich nicht nur das „optimale Instrument, um Angestellten den steuerfreien Sachbezug und damit im Wettbewerb um Mitarbeiter einen wertvollen Benefit zukommen zu lassen“. Mit der Jobkarte tue jedes Unternehmen auch noch etwas für die heimische Wirtschaft. „Arbeitgeber wie die Sparkasse“ würden hier bereits mit gutem Beispiel vorangehen.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.